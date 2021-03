In un periodo in cui lo smart working (e la didattica a distanza) impazza nelle nostre case, avere un buon dispositivo per lavorare è fondamentale. Per fortuna, esistono computer come il nuovo portatile KUU X13, notebook con Core i3 di decima generazione, che debutta subito in offerta con codice sconto su GearBest e con spedito da Europa.

KUU X13: il nuovo portatile con Core i3 in offerta con codice sconto su GearBest

Dallo stile ultra-sottile e dalla sensazione premium, il nuovo notebook KUU X13 si distingue soprattutto per le sue specifiche. Infatti, si parte da un display IPS da 13.5″ con risoluzione 2256 x 1504 pixel con aspect ratio a 3:2, quindi molto definito ma anche con cornici sottili solo 5 mm. Si passa poi alla CPU con un Intel Core i3-1005G1, con anche una scheda grafica integrata Intel HD. Per la memoria, abbiamo 8 GB di RAM DDR4L, con una SSD da 256 GB.

La batteria da 45 Wh permette un utilizzo molto soddisfacente per quanto riguarda l'uso lavorativo, ma anche le porte integrate permettono un uso molto completo. Infatti, sono presenti due porte USB 3.0, un ingresso jack da 3.5 mm, un ingresso MicroSD, una porta Type-C ed un HDMI oltre all'alimentazione.

Trovate il nuovo portatile KUU X13 in offerta su GearBest al prezzo di 428€, ottenibile grazie al Coupon dedicato. Ricordiamo che per il notebook di KUU è prevista una spedizione da Europa gratuita.

