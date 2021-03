Troppi bug con Android 11: anche i mod Xiaomi tornano ad Android 10

Che Xiaomi stia avendo problemi con Android 11 non lo scopriamo certo oggi. Sono passati mesi dal rilascio ufficiale da Google, ma i vari produttori stanno procedendo a rilento nel portare il major update sui propri dispositivi. Specialmente nel caso di realtà prolifiche come Xiaomi, che soltanto nel 2020 ha lanciato qualcosa come 35 modelli compresi Redmi, POCO e Black Shark. Ad oggi, circa una 20ina di modelli sono stati ufficialmente aggiornati, ma molti utenti stanno ancora attendendo di ricevere l'aggiornamento. Ma c'è anche chi sta preferendo rimanere ancora con Android 10, vista la moltitudine di bug segnalati dalla community.

Le lamentele sul mancato rilascio di Android 11 si sono riaccese per la serie Redmi Note 9, data la moltitudine di varianti disponibili. Per il momento, soltanto Redmi Note 9S Global, Note 9 Pro India hanno ricevuto un primo update. Ma all'appello mancano ancora Note 9, Note 9 Pro, Note 9S EU, Note 9T, Note 9 Pro Max, Note 9 4G, Note 9 5G e Note 9 Pro 5G. L'azienda ha rassicurato tutti, ma è evidente che gli sviluppatori abbiano rallentato nel loro percorso di porting.

Xiaomi, problemi con Android 11: crescono le critiche sui bug

Già con il rilascio della MIUI 12 molti avevano lamentato bug di varia natura, ma con i mesi la situazione sembra che stia migliorando gradualmente. C'è ancora del lavoro da fare, ma il porting di Android 11 sta complicando ulteriormente le cose per i devs Xiaomi. Potremmo citare i recenti problemi con le notifiche, ma la lista dei bug tocca elementi quali sfondi, gestures, temi e prestazioni.

Se i flagship possono compensare problemi di fluidità con la loro estrema potenza, non va così bene ai modelli più economica ma anche più diffusi. Ad esprimersi in materia è stato persino un moderatore Xiaomi, affermando di essere tornato ad Android 10 dopo aver provato un instabile Android 11.

Io stesso avevo aggiornato Xiaomi Mi 10T Pro ad Android 11, ma sono tornato alla MIUI 12 con Android 10, per quanto i bug non manchino anche con questa release. Ci auguriamo che la situazione possa migliorare sensibilmente con l'esordio della MIUI 12.5, in arrivo verso primavera/estate e del quale trovate già una nostra anteprima.

