Samsung Galaxy S21 Ultra è peggiore di Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO e vivo per DxOMark

Come tutti i camera phone di spicco, anche Samsung Galaxy S21 Ultra è stato scrutinato attentamente dai fotografi di DxOMark. C'era molta curiosità sul punteggio che il nuovo top di gamma Samsung avrebbe ottenuto sulla piattaforma di valutazione, ma è andata peggio di come ci si potrebbe aspettare. Ovviamente S21 Ultra è tutto fuorché da bocciare, trattandosi di un camera phone di alto profilo, ma rispetto alla concorrenza il punteggio non lo fa entrare nemmeno nella top 10.

DxOMark promuove ma con riserva la fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra

Ricordiamo innanzitutto il comparto hardware che compone il modulo fotografico di Samsung Galaxy S21 Ultra:

Primario 26 mm da 108 MP f/1.8, 1/1,33″, pixel da 0,8 μm, PDAF, OIS

f/1.8, 1/1,33″, pixel da 0,8 μm, PDAF, OIS Grandangolare 13 mm da 12 MP f/2.2, 1/2,55″, pixel da 1,4 μm, Dual PDAF

f/2.2, 1/2,55″, pixel da 1,4 μm, Dual PDAF Teleobiettivo 70 mm da 10 MP f/2.4, 1/3,24″, pixel da 1,22 μm, Dual PDAF, OIS

f/2.4, 1/3,24″, pixel da 1,22 μm, Dual PDAF, OIS Teleobiettivo 240 mm da 10 MP f/4.9, 1/3,24″, pixel da 1,22 μm, Dual PDAF, OIS

Una configurazione che ha permesso al flagship di raggiungere i 121 punti su DxOMark, con un punteggio specifico di 128 in ambito foto, 76 per lo zoom e di 98 per i video. È quasi paradossale che S20 Ultra 5G abbia un punteggio migliore: 128 per foto, ma 88 per zoom e 106 per i video.

Nonostante S21 Ultra si comporti molto bene in tutti i parametri, c'è ancora spazio di miglioramento un po' in tutti i comparti. L'elaborazione HDR può fornire risultati instabili e con poca luce peggiorano autofocus, dettagli e resa cromatica, ma il parametro peggiore rispetto alla concorrenza è la gestione del rumore fotografico, visibile anche con tanta luce. Inoltre, pur avendo un doppio teleobiettivo, la qualità del dettaglio lungo l'intera focale non è ottimale. Spostandosi sui video, il difetto che abbassa la valutazione è sempre relativo al livello di dettaglio immortalato, inferiore e non di poco rispetto alla concorrenza.

Alla luce di ciò, rimane immutata la top 10 dei camera phone secondo DxOMark:

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – vivo X50 Pro+

130 – iPhone 12 Pro Max

128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro

126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+

124 – iPhone 11 Pro Max

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu