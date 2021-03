A quanto pare, ROG Phone 5 sarà uno smartphone che si prepara ad infrangere diversi primati. Non soltanto quello della qualità audio, come certifica DxOMark, ma anche lato prestazioni, prospettandosi come il primo smartphone al mondo con 18 GB di RAM. Con l'avvento degli smartphone da gaming, abbiamo assistito ad un graduale innalzamento dell'asticella quando si parla di tagli di memorie. Non è un caso che fra i primi telefoni con 16 GB ci siano gaming phone come Red Magic 5G e 5S, Lenovo Legion e, appunto, ROG Phone 3.

ROG Phone 5 da record: il primo con addirittura 18 GB di RAM

Manca ancora una conferma da parte dell'azienda, magari sotto forma di teaser, ma ci pensano i benchmark a svelarci i 18 GB di RAM che avremmo su ROG Phone 5. Nella fattispecie, è uno dei vari test GeekBench che ci svelano questo dettaglio: nome in codice ASUS_I005DB, nella sezione “Memory size” vediamo indicati 16,97 GB. Un taglio anomalo, ma dato che non esiste un taglio da 17 GB su smartphone, possiamo arrotondarlo con molta probabilità a 18 GB.

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: ma servono 18 GB di RAM su uno smartphone? La risposta più schietta, per certi versi anche banale, è sempre la solita: no. Come già disquisito in precedenza, il funzionamento della RAM su Android non è come quello che avviene su PC. Sugli smartphone un'app chiusa rimane in memoria anziché uscire, in modo che si avvii immediatamente una volta che viene riaperta, possibilmente nello stesso stato in cui la si era lasciata. Questo perché sui telefoni è più richiesta una certa reattività, data la frequenza con cui si salta da un'app all'altra. Inoltre, un'app che si riavvia da 0 consuma di più, quindi si cerca di evitarlo quanto più possibile per non andare a scapito dell'autonomia.

Woah. Asus ROG Phone 5, as per a new Geekbench listing, will come in a whopping 18GB RAM variant as well.

Via: https://t.co/Dcw3BZ6ufx#Asus #ROGPhone5 pic.twitter.com/YKh0k6Wbow — Mukul Sharma (@stufflistings) March 1, 2021

Detto questo, avere addirittura 18 GB di RAM è ovviamente più una prova di forza che un vantaggio tangibile. L'unico vero vantaggio lo si potrebbe sentire se con ROG Phone 5 si studiassero features inedite che ne sfruttino il quantitativo, una su tutte una sorta di modalità Desktop. E non sarebbe nemmeno male avere uno smartphone che, collegato al PC via cavo o wireless, diventi una sorta di console portatile. Vedremo se ASUS ci stupirà.

Il punteggio ottenuto su GeekBench dal presunto ROG Phone 5 è in linea con quello degli attuali top di gamma. Anche la nuova ammiraglia della taiwanese ASUS, infatti, si baserà sullo Snapdragon 888, l'ultima soluzione high-end che esce dalle fabbriche di Qualcomm. Se voleste conoscere tutte le specifiche del futuro smartphone ROG, le trovate nel nostro articolo dedicato.

