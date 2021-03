Come animare i volti nelle foto con Deep Nostalgia

Quante foto abbiamo del nostro passato, magari in bianco e nero, che desidereremmo tanto far riprendere vita? E se vi dicessimo che c'è in realtà un modo e che in questa guida vi spieghiamo come animare i volti nelle foto grazie a Deep Nostalgia?

Deep Nostalgia: ecco come animare i volti nelle foto

Ma di cosa si tratta esattamente? Deep Nostalgia è un software sviluppato dalla compagnia MyHeritage, esperta di richiami al passato e linee ereditarie, che permette di “dare vita” a foto altrimenti statiche. Non è un'applicazione ma una pagina web che quindi rende ancora più veloce questo processo.

Ma come fare per animare le nostre foto? Bisogna registrarsi gratuitamente al sito MyHeritage, una volta fatto accedere a questa pagina cioè quella di Deep Nostalgia, caricare una foto e aspettare il risultato finale. Quello che vi troverete davanti è una cosa tanto simpatica quanto “inquietante” (per qualcuno). Questo, con la consapevolezza della compagnia stessa, accade soprattutto con le foto di antenati, ma bisogna come sempre prenderla con leggerezza e anzi, come motivo di sorriso se vogliamo ricordare i nostri cari con spensieratezza. Se volete maggiori dettagli ed una prova pratica, date un'occhiata alla nostra video guida (la trovate qui).

E voi, siete curiosi di scoprire come si rianimeranno le vostre foto? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi lasciamo sopra il nostro esperimento che vi mostra esattamente come fare.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu