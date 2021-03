Xiaomi lancia la sua versione di Clubhouse

Alcune settimane fa abbiamo assistito alla fine di Mi Talk, l'app di messaggistica di Xiaomi: purtroppo non è mai decollata veramente e dopo un bel po' di servizio la compagnia di Lei Jun ha deciso di staccare la spina. O almeno questi erano i piani iniziali. A quanto pare Xiaomi ha cambiato idea e ha pensato di riproporre Mi Talk in una veste completamente rinnovata, palesemente ispirata a Clubhouse.

Xiaomi riporta in vita Mi Talk come clone di Clubhouse

Per quanto riguarda Clubhouse, si tratta del social del momento. La sua popolarità (crescente) è innegabile, tanto da spingere in principali colossi ad introdurre novità per allinearsi, come nel caso di Twitter Spaces. Visto il successo del nuovo social network basato sulla chat vocale hanno cominciato a fare capolino app “ispirate” e tra queste spunta anche Mi Talk di Xiaomi. A sorpresa, la casa cinese ha deciso di “salvare” la sua app di messaggistica, riproponendola come clone di Clubhouse in patria.

Il revival di Mi Talk si basa proprio sull'utilizzo di chat vocali, anche se – come si legge nella descrizione – sembra che sia rivolta principalmente a professionisti. Funzioni come la possibilità di intervenire alzando la mano e conversare in tempo reale con i colleghi (ovviamente con l'intervento di un moderatore) sono perfette per ambienti professionali, ma anche in discussioni tra amici o compagni di studio.

Insomma, Xiaomi ha deciso di riportare in vita la sua app dopo pochissimo dalla fine. In fondo si tratta pur sempre di un software “storico”: la beta chiusa è attualmente in fase di sperimentazione in Cina con un numero ristretto di utenti mentre la versione pubblica arriverà prossimamente.

