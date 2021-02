Insieme all'annuncio dello Snapdragon 888 sono arrivate tantissime conferme da parte dei primi produttori che adotteranno il nuovo chipset high-end di Qualcomm. Tra questi – ovviamente – Xiaomi, OnePlus, OPPO e Realme, ma si tratta solo della punta dell'iceberg. Anche ASUS ha confermato che il suo prossimo top di gamma utilizzerà l'888 e infatti ecco spuntare i primi indizi in merito al flagship ROG Phone 5, tra leak, indiscrezioni e conferme in merito a design, scheda tecnica, prezzo e uscita.

Aggiornamento 09/02: ROG Phone 5 compare nuovamente su Geekbench, con nuovi punteggi. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Hardware e benchmark”.

ASUS ROG Phone 5: al via con i primi leak sul prossimo smartphone da gaming

Design e display

More live shots of the ROG Phone 5 leaked on Weibo.#asus #rogphone5 pic.twitter.com/ppa7yieO1Q — Mukul Sharma (@stufflistings) January 19, 2021

Se siete curiosi di scoprire quale sarà il design del nuovo smartphone da gaming, ecco spuntare una presunta immagine dal vivo di ASUS ROG Phone 4. O meglio, osservando la back cover spunta il numero cinque in bella vista: che il nome sia invece ROG Phone 5? Ciò non sorprenderebbe vista l'avversione della cultura cinese nei confronti del numero 4, ma al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte della casa asiatica. Tuttavia anche i render pubblicati sul sito del TENAA riportano il numero 5 sulla cover, di conseguenza… forse è bene cominciare a pensare che ASUS abbia saltato una generazione.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, al centro del pannello si intravede una striscia LED: si tratterebbe di un pannello posteriore dedicato alle notifiche, un vero e proprio mini Second Display e non una semplice luce LED per le notifiche. In basso è presente uno strano pulsante rosso, forse una soluzione fisica per attivare la Game Mode. Il comparto fotografico offre un triplo modulo con sensore principale da 64 MP. Comunque è bene prendere il tutto come semplici indiscrezioni, almeno fino ad una conferma da parte di ASUS.

In merito alle specifiche del display, si parla di un'unità OLED da 6.78″ con risoluzione Full HD+, presumibilmente con refresh rate da 144 Hz. Il corpo misura 172.83 x 77.25 x 10.29 mm.

Il flagship da gaming è spuntato anche nel database del TENAA, dettaglio che apre la strada al debutto del dispositivo: quasi sicuramente nei prossimi giorni avremo qualche info in più in merito alla data di uscita. L'ente certificativo cinese ha pubblicato i render dello smartphone, i quali ci mostrano un terminale praticamente identico a quello visto nelle precedenti indiscrezioni. Abbiamo il numero 5 sul retro, segno che potrebbe arrivare sul mercato come ASUS ROG Phone 5.

La back cover non sembra ospitare un Second Display come visto nel video trapelato in rete nei giorni scorsi; tuttavia notiamo una serie di “puntini” LED (Dot Matrix) simili alla cover Lightning Armor dedicata al predecessore. Comunque, vista la presenza del marchio Tencent è altamente probabile che quella mostrata dal TENAA sia una versione speciale in collaborazione con la casa videoludica cinese.

Hardware e benchmark

All'interno del database di Geekbench ha fatto capolino uno smartphone a marchio ASUS siglato I005DA, identificato come il presunto ROG Phone 5. Il dispositivo ha totalizzato 1.081 punti in single-core e 3.584 in multi-core, è dotato di 8 GB di RAM e monta il chipset Snapdragon 888 (con il nome in codice lahaina). Lato software, come si evince dai benchmark, dovremmo avere Android 11 presente di default.

Tutto ciò che abbiamo detto precedentemente è stato confermato ancora una volta, sempre su Geekbench. In rete, infatti, è comparso nuovamente questo smartphone, sempre su tale piattaforma, mostrando punteggi leggermente più elevati rispetto ai precedenti. Nel corso di questi mesi, dunque, l'azienda ha lavorato sull'ottimizzazione del prodotto che, dunque, è quasi pronto ad uscire sul mercato.

Lo stesso dispositivo è spuntato anche nella pagina di test HTML5, stavolta in due incarnazioni: oltre al modello I005DA troviamo anche uno siglato I005DB.

In termini di autonomia, pare che ASUS ROG Phone 5 sarà dotato di una batteria a doppia cella da 6000 mAh, con annessa ricarica da 60/65 W (come riportato dalla certificazione TENAA). Come anticipato nella sezione dedicata al design, il nuovo ROG Phone dovrebbe avere dalla sua una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP.

Se siete curiosi di sapere di più sul suo predecessore, anche per farvi un'idea di specifiche e caratteristiche, qui trovate la nostra recensione di ROG Phone 3.

ROG Phone 5: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

A quanto pare quest'anno non ci sarà bisogno di attendere fino al mese di luglio per il lancio di un nuovo smartphone da gaming della casa asiatica. Tramite Weibo, ASUS ha pubblicato il primo teaser ufficiale dedicato a quello che inizialmente era chiamato ROG Phone 4: al momento non viene confermato il nome ma conoscendo il mercato cinese (e la cultura del paese) esiste la possibilità che l'azienda salti un numero passando direttamente a ROG Phone 5.

Quale che sia il suo nome commerciale, il quarto capitolo della serie di ASUS arriverà quasi sicuramente nel corso del primo trimestre del 2021. Com'è ovvio avremo a bordo lo Snapdragon 888, con Android 11 e almeno 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il teaser poster, meglio non farci affidamento in merito al design del display: l'immagine mostra una sagoma senza bordi, fori e cornici ma è probabile che non vi sia nulla di misterioso. Semplicemente l'azienda ha incominciato a “svelare” quale sarà la forma del flagship. Non appena ci saranno novità sul device provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo, qui trovate tutte le novità su Black Shark 4 e su RedMagic 6, rivali del futuro ROG.

