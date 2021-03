POCO fissa un evento per il 22 marzo: X3 Pro o F3?

Solo poche ore fa l'azienda asiatica ha confermato il debutto di POCO X3 Pro per il 30 marzo in India ma ecco spuntare una data anche per un evento Global, valido quasi certamente anche per l'Europa: ma siamo sicuri che non sia in arrivo anche il modello F3? Quali sei due dispositivi sarà protagonista della presentazione del 22 marzo?

POCO X3 Pro o POCO F3: quale sarà il nuovo smartphone Global in arrivo il 22 marzo?

#PowerMeetSpeed



Who is ready for the biggest #POCO launch of the year?

Stay tuned for March 22nd! pic.twitter.com/WknIRzAon6 — POCO (@POCOGlobal) March 15, 2021

Il profilo ufficiale di POCO India – che poi sarebbe quello principali – ha fissato l'evento di X3 Pro a fine mese mentre un tweet proveniente dalla divisione Global annuncia una presentazione per il 22 marzo. Tuttavia, come anticipato anche in apertura, per il momento non è dato di sapere con certezza quale sarà il dispositivo destinato al mercato internazionale. Potremmo propendere per la versione Global di X3 Pro, ma sappiamo bene che c'è anche un altro candidato papabile, ossia POCO F3.

Il dispositivo dovrebbe essere la variante occidentale di Redmi K40, condividendo con il flagship della costola di Xiaomi gran parte delle specifiche e delle caratteristiche. Si parla quindi di uno smartphone mosso dallo Snapdragon 870, con una tripla fotocamera da 48 + 8 + 5 MP, ricarica da 33W ed un ampio pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz: per tutti i dettagli qui trovate il nostro articolo dedicato ad F3.

L'altro grande candidato, ovviamente, è POCO X3 Pro, dispositivo con l'arduo compito di bissare il successo del modello X3 NFC (best buy di prima categoria). In questo caso le indiscrezioni parlano di un device mosso dall'inedito Snapdragon 860 (o forse si tratta proprio dell'870) e dotato di una quad camera: qui trovate indiscrezioni e conferme sullo smartphone.

Non appena sapremo quale modello sarà presentato il 22 marzo provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

