Continua la parata di prodotti da Xiaomi YouPin, a questo giro con una pistola per colla a caldo realizzata da HOTO, una soluzione pratica, dall'autonomia elevata e dal prezzo super contenuto (nel perfetto stile della casa cinese!).

Pistola colla a caldo Xiaomi HOTO

La nuova pistola per colla a caldo di Xiaomi YouPin arriva grazie al brand HOTO, marchio che ben conosciamo e specializzato proprio in strumenti per piccoli lavori ed altri accessori. Un nome e una garanzia, dato che si tratta di una delle partner di Xiaomi più attive ed affidabili. Per quanto riguarda il nuovo strumento, questo misura 135 x 127 x 35 mm ed è in grado di utilizzare stick di colla fino a 125 mm, con uno spessore di 7 mm.

Non ci troviamo alle prese con un dispositivo particolarmente complesso o smart, ma ha i suoi vantaggi. Grazie all'attivazione rapida basteranno solo 30 secondi dall'accensione per essere operativi con la colla a caldo; inoltre il sistema intelligente è in grado di rilevare anomalie ed evitare il surriscaldamento del dispositivo.







L'autonomia è affidata ad una batteria da 2.000 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Uno dei punti di forza del dispositivo è proprio l'autonomia, infatti sarà possibile coprire fino a 100 metri di colla con una singola carica.

Il prezzo della nuova pistola per colla a caldo di HOTO, lanciata su Xiaomi YouPin, è ovviamente vantaggioso: solo 13€ al cambio attuale, ossia 99 yuan. Purtroppo però, al momento il dispositivo è ancora in crowdfunding su YouPin ma restiamo in attesa dei soliti store che propongono prodotti della piattaforma anche per noi occidentali.

