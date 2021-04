Dopo un periodo di silenzio, il produttore partner di Xiaomi ritorna con un nuovo prodotto, una soluzione immancabile sulla scrivania degli appassionati. La lampada smart Yeelight Augus ha debuttato su Xiaomi YouPin ed offre una serie di funzioni che la rendono il top, tra cui una base di ricarica wireless integrata.

La lampada smart con base di ricarica wireless Yeelight Augus debutta su Xiaomi YouPin

Ovviamente le chicche non si limitano alla basetta, ma vanno ben oltre. In termini di design ci troviamo di fronte ad una soluzione minimal che si sposa con qualsiasi ambiente e tipologia di scrivania; la lampada smart Yeelight Augus da Xiaomi YouPin offre 4 livelli di intensità e il braccetto regolabile è pensato per offrire la massima comodità durante la lettura. Il pannello LED ospita 90 punti luce, in grado di restituire un'illuminazione uniforme fino a 1.5 m. Inoltre un chip interno modula al meglio l'intensità della luce, in modo da evitare l'affaticamento degli occhi.

Ciliegina sulla torta, la lampada supporta i comandi vocali tramite l'assistente AI di Xiaomi, XiaoAI. La base di ricarica wireless alimenta i dispositivi compatibili con una potenza di 10W.









Trattandosi di un prodotto smart, è possibile collegare il dispositivo al proprio telefono tramite l'app Mi Home oppure quella di Yeelight. In questo modo è possibile sfruttare i controlli da remoto e le varie funzioni.

Il prezzo della nuova lampada smart con base di ricarica wireless integrata Yeelight Augus è di circa 58€ al cambio attuale, ossia 459 yuan, tramite la piattaforma Xiaomi YouPin. Oltre alla versione completa, gli utenti cinesi possono scegliere anche la variante più economica (a 47€ al cambio), sprovvista di funzionalità smart e senza ricarica wireless.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu