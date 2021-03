OPPO Find X3 Pro vs Find X2 Pro: quali sono le differenze

Nel corso degli ultimi anni con OPPO abbiamo assistito ad un balzo in avanti senza precedenti per stile e tecnologia. Il primissimo Find X ci lasciò senza fiato e da allora le migliorie per la gamma super top della casa cinese non sono mancate di certo. Ora che siamo arrivati al terzo capitolo andiamo a scoprire tutte le differenze tra le ultime generazioni con un confronto tra OPPO Find X3 Pro vs Find X2 Pro, utile per chi è ancora indeciso sul passaggio al nuovo top oppure se non sa quale dei due smartphone scegliere.

OPPO Find X3 Pro vs Find X2 Pro: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Il design di OPPO Find X3 Pro e del precedente Find X2 Pro è praticamente agli antipodi (per quanto riguarda la cover posteriore. Come abbiamo sottolineato in varie occasioni il nuovo modello arriva con un look futuristico, ispirato ai veicoli spaziali e con una fotocamera “ispirata” ma caratterizzata da uno stile a suo modo unico. Frontalmente abbiamo un pannello AMOLED LTPO da 6.7″ QHD+, con refresh dinamico che spazia dai 5 Hz ai 120 Hz in base alle situazioni. Ciliegina sulla torta, si tratta di un pannello a 10 bit effettivi, con tecnologia Full Path Colour (per una visualizzazione top dei colori). Anche stavolta OPPO ha realizzato una bestia di potenza e di bellezza, anche se lo stile della fotocamera non è per tutti: o lo si odia oppure è amore.

Il look di OPPO Find X2 Pro è di certo più in linea con i trend meno recenti: abbiamo un modulo fotografico verticale, posizionato in alto a sinistra, con un teleobiettivo a periscopio a farla da padrone. Uno stile elegante e sobrio, ancora una volta con un display AMOLED da 6.7″. Entrambi i flagship adottano il punch hole, hanno un sensore ID nello schermo e presentano bordi curvi: due gioiellini!

Specifiche a confronto

OPPO Find X3 Pro OPPO Find X2 Pro Dimensioni 163,6 x 74 x 8,26 mm per 193 g 165.2 x 74.4 x 8.8 mm per 207 g Display AMOLED LTPO da 6.7″

Punch hole (sinistra)

QHD+ (3216 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 240 Hz

HDR10+, 10 bit

525 PPI

Gorilla Glass 5 AMOLED da 6.7″

Punch hole (sinistra)

QHD+ (3168 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 240 Hz

HDR10+, 8+2 bit

513 PPI

Gorilla Glass 6 Impermeabilità IP68 IP68 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm, octa-core, 2.84 GHz) GPU Adreno 660 Adreno 650 RAM 12 GB LPDDR5 12 GB RAM LPDDR5 ROM 256 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 MicroSD NO NO Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Fotocamera principale Quad camera da 50 + 50 + 13 + 3 MP

f/1.8-2.2-2.4-3.0

Sony IMX766

OIS

lenti 7P

Omnidirectional PDAF

grandangolo 110°

macro + micro Tripla camera da 48 + 13 + 48 MP

f/1.7-3.0-2.2

Sony IMX689 + IMX586

teleobiettivo periscopico (Zoom Ibrido 10x, digitale 60x)

OIS

lenti 7P

Omnidirectional PDAF

autofocus laser

grandangolo 120°

macro 3 cm Fotocamera selfie 32 MP

f/2.4 32 MP

f/2.4 Batteria 4.500 mAh 4.260 mAh Velocità di ricarica 65W 65W Ricarica wireless 30W (anche inversa) NO SIM Dual 5G SA/NSA Single 5G SA/NSA (Italia) Wi-Fi Wi-Fi 6

Tri Band 2.4/5.1/5.8G Wi-Fi 6

Tri Band 2.4/5.1/5.8G Bluetooth BT 5.2 BT 5.1 NFC SI SI GPS Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini Jack Cuffie NO NO Infrarossi NO NO Sistema operativo Android 11, ColorOS 1.2 Android 10, ColorOS 7 (al lancio)

Le nostre recensioni

OPPO Find X3 Pro vs Find X2 Pro: prezzo a confronto

Concludiamo il nostro scontro tra titani con il prezzo di vendita in Italia di OPPO Find X3 Pro e di Find X2 Pro. Il precedente flagship ha debuttato a 1.199€ ma attualmente è disponibile ad una cifra ben inferiore (visto anche il tempo passato dal lancio): si tratta sempre di una scelta top visto il comparto tecnico a bordo, lo stile elegante e raffinato e il display spettacolare.

Dall'altro lato del ring abbiamo OPPO Find X3 Pro, fresco di lancio: il flagship è disponibile all'acquisto a 1.149€ ma per fortuna la casa cinese ha lanciato una promo super. Acquistando il flagship da uno degli store autorizzati (fino al al 30 aprile) riceverete in regalo OPPO Watch da 46 mm, una cover in kevlar, una base di ricarica AirVOOC da 45W e l'assistenza OPPO Care. Se siete interessati, qui trovate tutti i dettagli dell'iniziativa di OPPO.

