Dopo tanta attesa, è finalmente disponibile anche per la coppia composto da OPPO Find X2 Neo e X2 Lite il rilascio di Android 11 con l'ultima ColorOS 11 Stabile. In questo articolo vi spieghiamo come installare l'aggiornamento con VPN, così come è stato per il modello Pro.

Come installare l'aggiornamento alla ColorOS 11 Stabile (Android 11) su OPPO Find X2 Neo e X2 Lite tramite VPN

Al fine di procedere all'installazione della ColorOS 11 Stabile per OPPO Find X2 Neo e X2 Lite tramite VPN, bisogna prima spiegare come impostare quest'ultima. Dopo aver scaricato Netherland VPN sul Google Play Store, bisogna aprire semplicemente l'app e selezionare Paesi Bassi dalla lista di nazioni proposte dalla piattaforma di navigazione anonima.

Una volta settato, vai su “Impostazioni/Aggiornamento Software” e cercare l'aggiornamento, che dovrebbe presentarsi con un peso da circa 3 GB. Una volta avviato partirà l'update alla ColorOS 11.1 basata su Android 11. Come potete vedere le immagini sopra, le novità sono davvero tante, ma in generale c'è una grande ottimizzazione del software, tra il Sistema, il Launcher, la Privacy e le funzioni come la Fotocamera. Di certo, il firmware CPH2009_11_C.69 sul Neo e CPH2005_11_C.69 sul Lite non vi deluderà in quanto ad implementazioni.

