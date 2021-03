Xiaomi Mi 11 vs OPPO Find X3 Pro: quali sono le differenze

Il 2021 è cominciato all'insegna dello stile e della potenza, con i nuovi top di gamma mossi dallo Snapdragon 888. Ma ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte e design e display sono finiti al centro della scena: il primo con la ricerca di nuove linee mentre il secondo con tante migliorie per rendere l'esperienza di utilizzo… al top! Ma è inutile girarci intorno e andiamo scoprire i nostri contendenti con un confronto tra specifiche, design e prezzo tra Xiaomi Mi 11 vs OPPO Find X3 Pro.

Xiaomi Mi 11 vs Oppo Find X3 Pro: tutte le differenze

Design e stile

Il punto di partenza ideale è di certo il look rinnovato ed atipico con cui arrivano tanto Xiaomi Mi 11 che il rivale OPPO Find X3 Pro. In entrambi i casi è abbastanza palese l'ispirazione, ma ognuno dei top di gamma riesce a rielaborare il tutto con uno stile unico. Xiaomi Mi 11 ha lasciato a bocca aperta i Mi Fan e all'inizio i primi render sono stati presi per fake: il layout della fotocamera si discosta completamente dalla generazione precedente e dal 10T! Frontalmente abbiamo un display con punch hole, una soluzione Quad Curve AMOLED da 6.81″ QHD+ tarato a 10 bit e con refresh rate dinamico Adaptive Sync a 120 Hz. Il sensore ID presente sotto il pannello può essere sfruttato anche per rilevare il battito cardiaco (magia! ma in arrivo via OTA in un secondo momento).

Dall'altro lato del ring abbiamo invece OPPO Find X3 Pro con una scocca posteriore ed un layout della fotocamera senza mezzi termini: o è amore oppure odio. La cover – realizzata in vetro curvo – “abbraccia” completamente la camera quadrata, con un effetto futuristico ed un look che vuole richiamare l'eleganza dei veicoli spaziali. Il display è un pannello AMOLED da 6.7″ con tecnologia LTPO, refresh rate dinamico tra 5/120 Hz, risoluzione QHD+, bordi curvi e tecnologia Full Path Colour per la visualizzazione dei colori. Insomma, come al solito mamma OPPO non ha badato a spese (e si vede). Di seguito trovate tutte le specifiche a confronto.

Specifiche a confronto

Xiaomi Mi 11 OPPO Find X3 Pro Dimensioni 164,3 x 74,6 x 8,06 mm per 196 g 163,6 x 74 x 8,26 mm per 193 g Display AMOLED da 6.81″

Punch hole (sinistra)

QHD+ (3200 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 480 Hz

HDR10+, 10 bit

515 PPI

Gorilla Glass Victus AMOLED LTPO da 6.7″

Punch hole (sinistra)

QHD+ (3216 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 240 Hz

HDR10+, 10 bit

525 PPI

Gorilla Glass 5 Impermeabilità NO IP68 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) GPU Adreno 660 Adreno 660 RAM 8/12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 MicroSD NO NO Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Fotocamera principale Tripla camera da 108 + 13 + 2 MP

f/1.85-2.4-2.4

Samsung Bright S5KHMX

OIS

lenti 7P

PDAF

grandangolo 123°

macro da 4 cm Qaud camera da 50 + 50 + 13 + 3 MP

f/1.8-2.2-2.4-3.0

Sony IMX766

OIS

lenti 7P

Omnidirectional PDAF

grandangolo 110°

macro + micro Fotocamera selfie 20 MP

f/2.3 32 MP

f/2.4 Batteria 4.600 mAh 4.500 mAh Velocità di ricarica 55W 65W Ricarica wireless Presente, 50W (inversa 10W) 30W (anche inversa) SIM Dual 5G SA/NSA Dual 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 6

Dual Band 2.4/5G Wi-Fi 6

Tri Band 2.4/5.1/5.8G Bluetooth BT 5.2 BT 5.2 NFC SI SI GPS Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo, Harman Kardon Stereo Mini Jack Cuffie NO NO Infrarossi SI NO Sistema operativo Android 11, MIUI 12 Android 11, ColorOS 1.2

Le nostre recensioni

Mi 11 – Recensione

Find X3 Pro – Unboxing & Hands On

Xiaomi Mi 11 vs OPPO Find X3 Pro: prezzo a confronto

Siamo arrivati al momento clou, ovvero il confronto tra i prezzi di Xiaomi Mi 11 e OPPO Find X3 Pro. Ebbene sì, aspettatevi fuoco e fiamme da quest'ultimo viste le migliori e le tecnologie adottate: di seguito trovate una pratica tabella con le configurazioni ed il prezzi dei top di gamma.

8/128 GB 8/256 GB 12/256 GB Mi 11 799.90€ 899.90€ X Find X3 Pro X X 1149.99€

Se siete interessati a mettere le mani sul nuovo top di Xiaomi date un'occhiata qui: il dispositivo è in promo fino al 21 marzo con Mi Watch in regalo. Per chi è interessato a Find X3 Pro niente paura perché fino al 30 aprile è disponibile una super promozione: acquistando il flagship da uno degli store autorizzati riceverete in regalo OPPO Watch da 46 mm, una cover in kevlar, una base di ricarica AirVOOC da 45W e l'assistenza OPPO Care. In pratica è come andare a fare la spesa, ma in versione tech: se volete saperne di più qui trovate tutti i dettagli.

