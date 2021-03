ColorOS 11.2 ufficiale: tutte le novità e lista dei modelli OPPO compatibili

Assieme al lancio di OPPO Find X3 Pro è stata presentata ufficialmente la ColorOS 11.2, nuova versione intermedia della UI proprietaria di OPPO. Non trattandosi di un major update di cambio generazione, chiaramente è un aggiornamento con meno novità del solito. Ma non per questo significa che siano meno rilevanti, per quanto siano interamente riconducibili all'aspetto più tipicamente grafico/sonoro.

OPPO annuncia la ColorOS 11.2: ecco quali sono le novità e su quali modelli arriverà

Nel mentre prosegue la roadmap che contribuisce alla diffusione della ColorOS 11, con la ColorOS 11.2 vediamo un ulteriore rinnovamento del comparto di personalizzazione. Nel caso di OPPO Find X3 Pro, la nuova UI permette una riproduzione più piacevole della componente visiva: grazie al suo schermo 10-bit, possono essere riprodotte molte più sfumature di colore del normale. Ma ciò non si traduce in una UI eccessivamente satura, anzi, OPPO ha preferito ricreare una UI dai colori ancora più tenui e naturali e che non affatichino l'occhio.

In merito alla personalizzazione, la ColorOS 11.2 accoglie i nuovi Art+ Wallpaper, con una vasta libreria di sfondi che “combinano l'espressione artistica e il magnetismo fotografico“. Non solo immagine ma anche suono: per Find X3 Pro, OPPO ha collaborato con Hans Zimmer per creare nuovi effetti sonori per chiamate, notifiche e sveglie. Anche in questo caso si è optato per una libreria di suoni tenui e che non disturbino l'esperienza, specialmente quando full screen.

Quali smartphone riceveranno la ColorOS 11.2?

Come avrete capito, la ColorOS 11.2 si presenta come cucita addosso ad OPPO Find X3 Pro. Ed infatti gli stessi Find X3 Neo e Lite, presentati nello stesso evento, sono ancora basati sulla ColorOS 11.1. Per il momento non è dato saperlo, ma non è totalmente da escludere che la 11.2 possa rimanere in qualche modo una esclusiva di Find X3. Tuttavia, qualora venisse reso disponibile ad una platea più ampia ecco quali modelli potrebbero aggiornarsi. Ma trattandosi di previsioni, prendetele per quello che sono:

Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite

Reno 5, Reno 5 Pro, Reno 5 Pro+, Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 4Z, Reno 4 SE

F19 Pro, F19 Pro+, F17, F17 Pro

A94, A93, A91, A73, A72, A55, A53, A52

