Presentati in grande stile e soprattutto con prerogative senza compromessi, i nuovi smartphone della serie Find X3 sono la soluzione di OPPO per i creativi. E proprio con i creator OPPO ha stretto un legame importante grazie alla partnership con la concept house Defhouse, dove sono raccolti i più giovani e talentuosi digital creator d'Italia.

OPPO: la famiglia Find X3 smartphone ufficiali di Defhouse

La partnership tra OPPO e Defhouse nasce nel portare ai giovanissimi creator, otto in tutto che vivono stabilmente nella concept house di Milano, uno strumento di livello superiore al fine di realizzare contenuti ricchi di dettagli o con colori brillanti, come solo la famiglia Find X3 può donare. Ma non solo smartphone, anche i wearable di OPPO saranno a disposizione dei giovani influencer.

Questi dispositivi supporteranno i creator al fine di risvegliare i miliardi di colori del processo creativo dei ragazzi, rendendolo innovativo, semplice ed il più naturale possibile. Come abbiamo potuto vedere anche dalla recensione, OPPO Find X3 Pro spinge al massimo tutte le specifiche dedicate alla multimedialità, quindi ottenere scatti e riprese di enorme qualità sarà più semplice che mai per la Defhouse.

Dichiarazioni OPPO & Defhouse

Queste le parole in merito di Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer per OPPO Italia: “Siamo orgogliosi di collaborare con Defhouse e di portare la nostra tecnologia all’interno della prima concept house in Italia pensata per far crescere il talento dei più giovani. Consideriamo la tecnologia come una forma d'arte e attraverso questo concetto vogliamo stimolare le persone, ma soprattutto i giovanissimi, a fare sempre meglio e a farlo in modo creativo. Defhouse è un’esplosione di colore che risveglia la creatività di questi giovani talenti e anche il nostro. Infatti, insieme al nostro claim Riscopri il Colore, lanciato in occasione della presentazione della nuova famiglia di smartphone OPPO Find X3, vogliamo dare l’opportunità a tutti i ragazzi di riscoprire miliardi di sfumature di colore che ogni giorno ci circondano e far emergere la loro creatività, diventando il loro supporto tecnologico quotidiano, in tutto e per tutto“.

Da parte di Defhouse, a parlare del progetto è proprio il Direttore Creativo di WSC, creatore della concept house, Giuseppe Greco: “Defhouse è orgogliosa di intraprendere questo percorso con OPPO. grazie a questa nuova linea di prodotti gli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività dandogli una nuova luce, un nuovo colore. Inoltre, il posizionamento della nuova gamma si sposa perfettamente con quello di Defhouse: colore, creatività, innovazione. Parole chiave che ci accompagneranno in questa collaborazione“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu