Arriva la primavera e quale modo migliore di festeggiare la nuova stagione se non facendosi un regalo? Se poi siete in cerca di una telecamera di sicurezza, l'occasione è ghiotta con YI Dome U 1080p, dispositivo nuovo di zecca in offerta lancio con codice sconto su Amazon.

YI Dome U debutta su Amazon ed è già in super offerta con codice sconto

Come al solito quando si parla di YI, ci troviamo di fronte ad un prodotto dal look minimale (diremmo privacy-friendly) e perfetto per qualsiasi ambiente, con tante funzioni utili per la sicurezza della vostra casa. La nuova YI Dome U 1080p è una telecamera completa, dotata di un chip di intelligenza artificiale integrato in grado di supportare il rilevamento umano, sonoro e facciale. Grazie alla rotazione Pan-tilt è possibile godere di una visione panoramica a 360°. Ovviamente non manca la compatibilità con Alexa, l'audio bidirezionale, la visione notturna e l'archiviazione su YI Cloud (oltre quella locale su scheda microSD).

La nuova telecamera di sicurezza YI Dome U debutta in offerta lancio su Amazon: grazie al codice sconto YIDOMEU36 potrete ottenere il 36% di sconto ed il prezzo scenderà a soli 31.99€. Non dimenticate di inserire in coupon per beneficiare della promozione; inoltre vi segnaliamo che l'iniziativa è valida fino alle ore 23:59 di venerdì 26 marzo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu