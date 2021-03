I rugged sono quella categoria di smartphone che deve avere un obiettivo preciso senza badare al design. Eppure, c'è chi come UMIDIGI che ha lanciato qualche mese fa la line up BISON che unisce la resistenza dei rugged allo stile e con il nuovo GT migliora anche le performance.

UMIDIGI BISON GT: tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo rugged

Design e specifiche

Così come il predecessore, l'anima rugged è fusa ad un design da smartphone lifestyle e questo si riflette anche nelle specifiche del dispositivo. A partire dal chipset MediaTek Helio G95, che rispetto al P60 del BISON è passo davvero in avanti. Anche la GPU Mali-G76 MC4 dice sicuramente la sua. Inoltre, per la memoria abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. Il display è un pannello Full HD+ da 6.67” (2400 x 1080 pixel) con un foro punch-hole, il primo su uno smartphone rugged.

Passando poi al lato fotocamera, su UMIDIGI BISON GT abbiamo un sensore principale da 64 MP, abbinato ai 16 MP della grandangolare, 5 MP per il sensore di profondità ed una Macro da 5 MP. Per la selfie camera abbiamo invece un bel sensore da 32 MP. La batteria è un capiente modulo da 5150 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 33W. Non mancano le certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G, il sensore d'impronte laterale, un tasto funzione ed un altimetro BOSCH.

UMIDIGI BISON GT – Prezzo e disponibilità

L'UMIDIGI BISON GT è già disponibile all'acquisto e potete trovarlo su AliExpress al prezzo di 302.6€, il cui link lo trovate in basso.

