Non sono Find X3 (anche in versione Neo e Lite) in arrivo per la compagnia cinese. Nuove indiscrezioni riferiscono che l'azienda è al lavoro anche sui modelli della serie F, precisamente con i prossimi OPPO F19 e F19 Pro. Si tratta dei successori della gamma F17 (in copertina vedete la variante Pro) lanciata lo scorso settembre. Ed ora ecco spuntare i primissimi dettagli.

Aggiornamento 02/03: da un leak arrivano le presunte specifiche, prezzo e data di uscita del prossimo OPPO F19 Pro+. Vi lasciamo ai dettagli in fondo all'articolo.

OPPO F19 e F19 Pro in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

Partiamo con dire che allo stato attuale specifiche e design restano avvolti nel mistero. L'unica certezza è che il look sarà di certo differente rispetto alla generazione precedente, anche se per ora non è dato di sapere quali saranno le novità estetiche introdotte. Alcune fonti riportano che il debutto di OPPO F19 ed F19 Pro sia previsto per questo mese ma secondo altre – ritenute più affidabili – l'evento di lancio dovrebbe essere fissato invece direttamente per marzo 2021.

Probabile che nelle prossime settimane comincino anche a fare capolino i primi teaser ufficiali, insieme alle solite indiscrezioni di rito. Per quanto riguarda la serie F17, i due modelli della gamma hanno fatto capolino con un look d'eccezione, caratterizzato da uno spessore super contenuto (7.45 e 7.48 mm).

Entrambi adottano un display AMOLED con sensore ID integrato, il modello base con drop notch mentre per la versione Pro si è preferito procedere con un doppio foro, in grado di ospitare una selfie camera da 16 + 2 MP. I chipset equipaggiati sono lo Snapdragon 662 ed una soluzione Helio P95 ma non è dato di sapere se anche quest'anno OPPO propenderà per Qualcomm e MediaTek insieme oppure si affiderà ad un solo produttore.

Comunque, come di consueto restiamo in attesa di ulteriori novità: in caso di nuovi leak provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

OPPO F19 Pro+: ecco le presunte specifiche e data di uscita

Dopo aver appreso l'arrivo dei due nuovi modelli dalla gamma F19, pare che OPPO abbia in serbo per la line up anche un modello con prestazioni migliori, cioè il Pro+. Il presunto nuovo modello è comparso nella lista dei modelli supportati dal sistema Google ARCore, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, sotto a modelli in uscita come Find X3 Pro e Find X3.

E dopo la comparsa del nome, dopo quasi un mese vengono fuori da un leak le presunte specifiche del modello top della gamma F19, cioè il Pro+, che leggiamo sarà equipaggiato da un chipset MediaTek Dimensity 800U, ma anche display da 6.4″ AMOLED con punch-hole, sotto cui è alloggiato il sensore di impronte.

Per la batteria, avremo un modulo da 4500 mAh ricaricabile con supporto a 30W, mentre sulla fotocamera sappiamo ad oggi che sarà un sensore triplo da 64 MP, 8 MP per la ultra-grandangolare e 2 MP per la profondità. La selfie camera sarà un sensore da 32 MP. Per la memoria avremo 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Stando al leak, abbiamo anche una data di uscita ed il prezzo dell'OPPO F19 Pro+, che dovrebbe vedere la luce l'8 marzo 2021 e che dovrebbe costare in un range di 284€ (intorno alle 25.000 rupie indiane).

