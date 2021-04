Come abbiamo imparato a conoscere in questi anni, dallo store Xiaomi YouPin arriva praticamente di tutto. E tra questi prodotti è presente anche la nuova spugna (o retina) per piatti Xiaomi Nano Brush, dalle funzioni e dal prezzo interessanti.

Xiaomi Nano Brush: tutto sulla spugna (o retina) per piatti

A differenza delle spugne in acciaio classiche, la retina Xiaomi si distingue per nuovi nano materiali con proprietà anti-graffio, ma anche per avere una maniglia ergonomica che permette una pulizia di piatti, stoviglie e pentole più precisa e completa rispetto all'acciaio. Inoltre, la manopola è anche anti-groviglio, in quanto alla sua estremità è apposta una serie di denti che non si attaccano alla spugna vera e propria.

L'installazione della spugna alla manopola è molto semplice ed immediata, tra l'altro è facilmente lavabile ed asciugabile, così da non lasciare residui e detriti di cibo attaccati. Esiste in vari colori e quindi potrete scegliere quello che più si addice alla vostra cucina o gusto personale.

Ma dove possiamo comprare la nuova spugna per piatti Xiaomi Nano Brush? A dire il vero questo prodotto è già disponibile sullo store AliExpress e potete acquistare sia il kit singolo, sia il kit con una spugnetta di ricambio ad un prezzo molto interessante, a questo link.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu