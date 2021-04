L’AOD di Redmi Note 10 dura solo 10 secondi, ma si può prolungare

La serie Redmi Note 10 è ufficialmente fra noi e rappresenta l'ultimo capitolo dell'apprezzatissima e vendutissima serie low-cost di casa Xiaomi. Più passa il tempo e più anche i modelli Redmi Note beneficiano dell'evoluzione tecnologica, acquisendo specifiche che fino a qualche anno fa erano esclusiva dei top di gamma. Fotocamere ad alti megapixel, speaker stereo, refresh rate a 120 Hz ma soprattutto il graditissimo schermo AMOLED. Rispetto agli LCD, questa tecnologia permette di avere consumi energetici minori, una qualità visiva superiore e anche funzionalità aggiuntive come l'Always-On Display. Questa schermata permette di sfruttare le peculiarità degli AMOLED per avere a schermo spento varie informazioni, come orario, notifiche e quant'altro.

Redmi Note 10 ha una modalità Always-On Display limitata

Ma da quando i modelli della serie Redmi Note 10 hanno iniziato a farsi strada nel mercato, alcuni loro possessori hanno lamentato una limitazione dell'AOD. Come testimoniano i vari post e thread nella community Xiaomi, su questi smartphone l'Always-On Display dura solo 10 secondi, dopo i quali si spegne. In questo modo si perde l'efficacia della modalità, dato che dovrebbe garantire una visualizzazione perenne delle suddette informazioni. Il motivo di questo paletto è presto detto: da sempre, Xiaomi e la MIUI hanno a cuore l'ottimizzazione dell'autonomia e questo può comportare dei limiti.

Provando ad andare nelle impostazioni dell'Always-On Display della serie Redmi Note 10, si constata che la voce relativa ai 10 secondi non può essere modificata. L'unica opzione attivabile è quella relativa al risparmio energetico, quindi con la sua disattivazione quando la batteria è in modalità di risparmio. Per quanto l'autonomia sia un elemento sempre da tenere in considerazione, è anche vero che parliamo di smartphone da 5.000 mAh, perciò perché obbligare gli utenti a non usufruire dell'AOD a pieno?

Come tenere attivo l'Always-On Display

Fortunatamente non c'è voluto molto prima che qualcuno scoprisse un trucchetto per togliere il limite e far sì che l'Always-On Display rimanga sempre attivo. Se anche voi voleste farlo, ecco la procedura da seguire:

Vai in “Impostazioni/Info sistema/Tutte le specifiche” e clicca ripetutamente sulla voce “Versione MIUI“ Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Scorri in basso e disattiva la voce “Ottimizzazione MIUI“

Fatto questo, la schermata Always-On Display sul vostro modello della serie Redmi Note 10 dovrebbe rimanere costantemente attiva. Vedremo con i prossimi aggiornamenti se sarà aggiunta l'opzione di accensione costante nella MIUI, ma è anche possibile che questo trucchetto venga disabilitato.

Non trovi Ottimizzazione MIUI? Ecco come risolvere

Come fanno presente alcuni utenti Xiaomi, con dei recenti aggiornamenti della MIUI 12 sembra che sia sparita la voce “Ottimizzazione MIUI” dalle Opzioni Sviluppatore. Ma anche se l'opzione non appare più dov'era prima, sembra che ci sia ancora un modo per trovarla. Per farlo, vai nelle Impostazioni e cercala dalla barra di ricerca posta in alto.

