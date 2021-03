Dopo essere stati i primi a ricevere la OxygenOS 11 Stabile, prosegue il programma Open Beta per i possessori di OnePlus 8 e 8 Pro. Così come il più recente 8T, anche per la serie 8 continua il lavoro di ottimizzazione del software. In questo modo, gli sviluppatori OnePlus possono avere una più ampia platea di tester in giro per il mondo. E al contempo, gli utenti più smanettoni e curiosi possono “ficcare il naso” nelle novità che verranno successivamente introdotte.

Aggiornamento 20/03: rilasciata ufficialmente la Open Beta 8. Trovate novità e link al download a fine articolo.

OnePlus 8 e 8 Pro ricevono la Open Beta sulla OxygenOS 11

Il changelog non si presenta molto complicato, tuttavia sono presenti varie correzioni, miglioramenti per la stabilità della fotocamera e le patch di sicurezza di febbraio 2021. Il team di sviluppo ha anche risolto un fastidioso bug per cui la luce di notifica Horizon Light non funzionava correttamente. Di seguito trovate tutte le novità della OxygenOS Open Beta 7 per OnePlus 8 ed il fratello maggiore Pro.

Sistema Modificato il layout del salvataggio di emergenza nella schermata di blocco della password Risolto il problema per cui la luce Horizon Light non si accende Patch di sicurezza Android aggiornate alla versione di febbraio 2021

Telecamera Ottimizzata la stabilità



Rilasciata la Open Beta 8 | Aggiornamento 20/03

Un po' a sorpresa, è iniziato il rilascio dell'ultima Open Beta 8 su base OxygenOS 11 per il duo OnePlus 8 e 8 Pro. Ecco quali sono le novità incluse al suo interno:

Sistema L'account OnePlus ora può essere registrato con il numero di telefono in più paesi o regioni Ottimizzata la velocità di avvio di alcune app per migliorare l'esperienza dell'utente Risolto il problema del rumore delle chiamate 5G Risolto il problema per cui il pattern dell'impronta digitale non veniva visualizzato sullo schermo (solo serie OP8) Risolto il problema per cui WhatsApp non poteva ricevere messaggi quando è in background per molto tempo Risolto il problema per cui “Accendi automaticamente” in Modalità Scura era disabilitato dopo l'aggiornamento del sistema Risolto il problema della scomparsa con l'animazione del gesto di attivazione dell'assistente vocale Risolto il problema per cui nessun ID chiamante veniva visualizzato dai contatti preferiti in modalità Non Disturbare Risolto il problema per cui l'interfaccia delle impostazioni era visualizzata in modo anomalo sotto lo schermo diviso dell'inoltro di chiamata Risolto il problema del flash con la risposta rapida in orizzontale Risolto il problema per cui la barra di stato veniva visualizzata in modo anomalo quando si utilizzava lo schermo diviso con Chrome Risolto il piccolo problema di probabilità per cui lo screenshot espanso poteva smettere di funzionare Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2021

Fotocamera Aggiunta la filigrana di tempo

Gallery Risolto il problema per cui le immagini non venivano visualizzate nella Galleria dopo essere state copiate nella categoria DCIM Risolto il problema per cui il pulsante Nearby Share poteva scomparire quando si utilizzava Google Foto

Bluetooth Risolto il problema per cui l'interruttore SCENARIO-BASED ENHANCEMENT non veniva visualizzato nelle impostazioni quando OnePlus Buds erano connesse al telefono Risolto il problema per cui il dispositivo non poteva essere cercato da altri dispositivi Bluetooth

Messaggi Risolto il problema della finestra di dialogo incompleta visualizzata in modalità orizzontale Risolti problemi noti con gli SMS per migliorare la stabilità funzionale (solo serie OP8)

Orologio Migliorata la gamma di tocco dei pulsanti del cronometro e migliorata l'esperienza dell'utente

Ambient Display Risolto il problema per cui l'AOD visualizzava la sequenza temporale errata dopo aver impostato alcune lingue come lingue di sistema Risolto il problema con AOD che lo schermo poteva lampeggiare durante lo sblocco con l'impronta digitale Risolto il problema con AOD che lo schermo poteva essere visualizzato in rosso in alcune scene Risolto il problema delle linee sfocate in AOD

Connettività Risolto il problema di errore con il Wi-Fi

Modalità Zen Aggiunta la medaglia Tide Voice (completa 3 sfide in modalità Zen con rumore bianco per vincere questa medaglia)



Come scaricare la nuova Open Beta per OnePlus 8 e 8 Pro

Come al solito in questi casi, il nuovo aggiornamento alla OxygenOS Open Beta per OnePlus 8 e 8 Pro è disponibile al download tramite OTA. Se non avete ancora ricevuto la notifica o preferite agire manualmente, qui trovate i link per scaricare l'ultima versione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu