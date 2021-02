Avete uno smartphone OnePlus e volete sapere come attivare la funzione Horizon Light e l'illuminazione dei bordi per le notifiche? Niente di più semplice: basteranno solo pochi passaggi e potrete sfruttare al meglio tutte le potenzialità del vostro flagship!

Ecco come fare per attivare l'illuminazione dei bordi su OnePlus con la funzione Horizon Light

A partire dall'ex top di gamma 7 Pro, OnePlus ha introdotto sui modelli Dual Edge l'illuminazione dei bordi o le notifiche Horizon Light: si tratta di un sistema pensato per sfruttare i bordi curvi dei display come indicatore di notifica, tramite una lucina lampeggiante. Una funzionalità pratica ed utile che va a sostituire il LED per le notifiche, un elemento che spesso non trova spazio nei dispositivi più recenti. Ma come fare per attivare le notifiche Horizon Light degli smartphone OnePlus?

La procedura da seguire è semplicissima ma la nostra guida resta comunque utile per chi si affaccia per la prima volta dispositivi e alla UI proprietaria del brand (in questo caso, la OxygenOS 11).

Aprite le “Impostazioni” e poi la voce “Display”;

entrate in “Schermo Ambient”;

nella nuova sezione, scorrete in fondo e selezionate “Nuove Notifiche”;

ora cliccate su “Horizon Light” per entrare nel menù dedicato: qui potrete scegliere il colore che preferite da confermare con “Salva”;

è possibile accedere al menù “Horizon Light” anche tramite la voce “Personalizzazione” presente nelle Impostazioni: come si evince dall'immagine in alto, troverete l'opzione dedicata all'illuminazione dei bordi direttamente a inizio pagina.

Come anticipato in apertura, la funzionalità Horizon Light non è disponibile per tutti gli smartphone OnePlus, ma solo per quelli dotati di bordi curvi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che è possibile trasformare il foro nel display (che ospita la fotocamera frontale) in un pratico indicatore della batteria: qui trovate la nostra guida su come fare.

