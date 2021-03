In giorni in cui si parla già dei prossimi indossabili, come auricolari e smartwatch, ma anche dei flagship di Huawei, si inizia a vociferare già per la prossima gamma top-mid range Nova. Infatti, emergono i primi dettagli in merito a Huawei Nova 9, che dovrebbe essere dotato di un chipset “noto” tra le sue specifiche tecniche.

Huawei Nova 9 come Mate 30E Pro e Mate 40E: ecco quale chipset utilizzerà

Stando alle prime voci circolate in merito al nuovo smartphone della serie Nova, l'hardware dovrebbe comporsi di un SoC ancora una volta prodotto da HiSilicon, cioè del Kirin 990E 5G. Soluzione non inedita, utilizzata per le versioni più economiche della gamma Mate 30 e Mate 40, rispettivamente su Mate 30E Pro e l'ultimo Mate 40E. Insomma, un chipset comunque 5G ma non più potente del Kirin 990 base, sicuramente più prestante.

Sebbene siamo ancora nel campo delle ipotesi, questo vuol dire che Huawei potrebbe spingere per una continuità per la serie Nova, che potrebbe conservare l'anima “Kirin” del brand, come fatto anche con i Nova 8 ad esempio, nonostante si cerchino soluzioni nuove per poter tornare sul mercato Global appena possibile. Per il resto delle specifiche non abbiamo altre notizie, ma non ci vorrà molto prima che inizino ad arrivare nuovi leak in merito.

