Huawei, come sappiamo, non è semplicemente un brand di consumo. Infatti, il colosso cinese si dedica spesso a servizi scolastici, professionali e governativi con dispositivi intelligenti. E uno di questi è la nuova lavagna smart Huawei IdeaHub Board, che segue i modelli S e Pro presentati qualche mese fa.

Huawei IdeaHub Board 65 e 85: tutto sulla nuova lavagna smart

Così come i sopracitati modelli, le nuove lavagne intelligenti di Huawei sono dotati di diagonali del display molto ampie con tagli da 65″ e 85″. Inoltre, sono le prime al mondo ad integrare l'avanzatissimo filtro anti-luce blu ottico 4K, una tecnologia di ottimizzazione tra le più avanzate possibili. Questa tecnologia è soprattutto certificata TÜV Rheinland, che permette quindi di ottenere una protezione per gli occhi.

Tra le feature supportate c'è quella della scrittura smart, ma anche quella per la proiezione wireless, il tutto ad una latenza molto bassa a 35 ms grazie al bonding zero-gap sviluppato proprio da Huawei. Praticamente, è come usare carta e penna ma su un pannello. In più, sono dotate di riconoscimento intelligente del testo, dei grafici e sono presenti funzioni di condivisione per la posta elettronica, offrendo un'esperienza più efficiente anche delle più nuove lavagne smart.

Non si conosce il prezzo di queste Huawei IdeaHub Board, ma il perché è motivato dal fatto che sono terminali non riservati all'utilizzo consumer, quindi appannaggio di partnership con enti scolastici, accademici e professionali.

