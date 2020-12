Sappiamo ormai che molti brand cinesi di telefonia vanno spesso e volentieri oltre il consumer business, guardando anche a molti settori professionali. Uno dei leader in questo è proprio Huawei, che guarda anche allo smart office, sempre più attuale, con le lavagne monitor IdeaHub S e Pro, di cui ne ha mostrato le potenzialità.

Huawei IdeaHub S e Pro: monitor lavagna fino ad 86″ 4K per lo smart office

Come funzionano questi utili monitor per il lavoro a distanza? La lavagna IdeaHub, che sia essa nella versione S o nella versione Pro, si basano sulla condivisione di dati immediata, con un semplice tocco, che siano trasferiti da notebook o da smartphone. Tutto questo è coadiuvato alla risoluzione 4K ed il supporto all'H265 con diagonale che va dai 65″ agli 86″. Il tutto racchiuso in un design sottile e molto elegante, che ricorda molto le smart TV di fascia alta, premiato anche da Red Dot Design.

Inoltre, grazie alla la latenza ultra bassa di 35 ms, la scrittura è reattiva e soprattutto molto fluida. Questo grazie all'innovativo riconoscimento smart della lavagna Huawei che riconosce automaticamente parole, numeri e grafici. Avendo in più un design con doppio SoC, c'è un'elaborazione grafica indipendente, un'elaborazione basata sull'AI ed un motore di codifica audio e video. Questo permette videoconferenze di alta qualità ed una gestione semplificata delle riunioni.

Tra l'altro, l'avanzato sistema audio array da 12 microfoni della lavagna smart Huawei IdeaHub S e Pro, con la tecnologia Beamforming permette di rilevare la voce anche a 8 metri di distanza, restituendo anche un audio cristallino. Tra l'altro, grazie alla ripresa video fino al 4K, è possibile avere riunioni ad alta risoluzione, oltre ad avere a disposizione l'AutoFrame, che permettere di mettere a fuoco il parlante.

Infine, possiamo notare che entrambi i monitor lavagna IdeaHub di Huawei per lo smart office esiste sia la versione con supporto mobile, sia la versione da parete, cioè quella da 86″. Quanto al prezzo, essendo destinato all'uso professionale, è appannaggio di contratti tra azienda e Huawei stessa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu