In occasione del Web Summit 2020 di Lisbona, il colosso tecnologico cinese Huawei ha annunciato l'arrivo in Europa di HMS Connect, una nuove suite di strumenti progettati per sviluppatori di app, fornitori di contenuti e servizi, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di fornire un unico spazio di sviluppo, crescita e soluzioni di vendita.

La nuova suite HMS Connect è composta da diversi servizi, tra cui AppGallery Connect, Business Connect, Content Connect, Ability Gallery e molti altri. Questi strumenti hanno l'obiettivo di mettere in contatto partner globali e sviluppatori con milioni di utenti Huawei attraverso numerosi touch point e offrendo un'esperienza digitale di alta qualità.

“Oggi più di 700 milioni di utenti Huawei in tutto il mondo, inclusi oltre 80 milioni in Europa, hanno accesso a un ecosistema digitale completo tramite i servizi HMS, come AppGallery, Browser, Mobile Cloud, Petal Search, Petal Maps, Assistant, Video, Temi e molti altri ancora. Con il lancio di HMS Connect vogliamo offrire nuove possibilità e vantaggi per aziende e sviluppatori in tutto il mondo, collaborando insieme per fornire innovazioni, oltre a creare servizi ed esperienze migliori per l'utente finale” ha commentato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Per quanto riguarda AppGallery Connect, si tratta di una piattaforma che mira a semplificare lo sviluppo e la gestione delle app grazie a costi inferiori, una migliore qualità ed efficienza operativa attraverso il funzionamento multipiattaforma che include Android, iOS e web. Gli sviluppatori possono creare la loro app in AppGallery Connect utilizzando i pacchetti HMS Core che hanno l'obiettivo di seguire l'intero ciclo di vita dell'app, includendo componenti di innovazione, sviluppo, distribuzione, funzionamento e analisi.

Business Connect, invece, è una soluzione di gestione aziendale unificata che permetterà alle aziende di integrare le proprie informazioni più facilmente direttamente su Petal Search e Petal Maps. Creando un account con Business Connect, le aziende possono espandere la loro presenza su più piattaforme, poiché tutte le informazioni sull'account che forniscono – inclusi gli orari di lavoro e le informazioni di contatto – saranno automaticamente integrate con Petal Maps e Petal Search di Huawei, nonché altri servizi correlati, con l’obiettivo di rendere più visibile il proprio business agli utenti.

Content Connect è una piattaforma completa per la creazione, il funzionamento e la monetizzazione dei contenuti che si inserisce nell'ecosistema HMS composto da app come Huawei Video. Tramite Huawei Ads, i partner potranno ottenere entrate e beneficiare di piani di incentivi; infine Ability Gallery è la piattaforma unificata di Huawei per l'integrazione e la distribuzione.

