A dicembre, Telegram ha introdotto per la prima volta le chat vocali di gruppo, una delle caratteristiche più attese da parte degli utenti. Nonostante si tratti di una funzionalità gratuita, il team di sviluppo ha deciso di migliorarla ulteriormente e di offrire agli utenti Android che installeranno l'aggiornamento a Telegram 7.6 un'esperienza del tutto simile a Clubhouse, grazie all'arrivo delle Chat Vocali 2.0: ecco di cosa si tratta e come funzionano.

Telegram 7.6 introduce le Chat Vocali 2.0, in stile Clubhouse (ma su Android)

Il social del momento è Clubhouse, app disponibile solo per iOS sta spopolando in tutto il mondo: vista la notorietà del formato, giganti del calibro di Twitter (e perfino Xiaomi, dato che il social vocale è bannato in Cina) stanno correndo ai ripari, proponendo soluzioni alternative. Nel frattempo arriva l'aggiornamento a Telegram 7.6 con una novità importante e che va ad inserirsi in questo filone: le Chat Vocali 2.0 rappresentano la giusta declinazione di Clubhouse su Android, con funzioni del tutto simili (ed un'esperienza di utilizzo al top, conoscendo Telegram).

Come funzionano le nuove Chat Vocali 2.0 di Telegram

Ma come funzionano le nuove Chat Vocali 2.0 di Telegram 7.6? Le migliorie introdotte dal team di sviluppo della celebre app di messaggistica sono davvero tante ed offrono una serie di caratteristiche che avvicinano il nuovo aggiornamento ad una sorta di Clubhouse per Android. Si parte con la possibilità di avviare le chat vocali nei canali e nei gruppi pubblici senza limiti: queste possono ospitare milioni di ascoltatori. Per avviare la chat vocale basterà aprire il profilo di un gruppo o canale (di cui si è amministratore), premere i pallini delle impostazioni e il pulsante Avvia Chat Vocale.

Le chat vocali possono essere registrate (sembra da parte degli amministratori) in modo da poter essere pubblicate per tutti gli utenti che hanno perso l'evento dal vivo. Nelle chat in cui i partecipanti sono silenziati, gli ascoltatori possono toccare l'apposito tasto per alzare la mano e avvisare gli amministratori che vogliono parlare.

Gli amministratori di gruppi e canali pubblici possono ora creare link d'invito che aprono subito la chat vocale. Si possono creare link separati per speaker e ascoltatori. In questo modo non sarà necessario riattivare l'audio quando le persone si uniscono – e potrà essere usato un link diverso per promuovere la chat che sta per iniziare tra le varie community.

Infine, quando si entra in una chat vocale, gli utenti hanno l'opzione di entrare con il loro account personale o apparire come uno dei loro canali. Le celebrità e i personaggi pubblici possono usare questo per evitare di attirare troppa attenzione sui loro account personali.

