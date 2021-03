Huawei negli ultimi anni ha iniziato a spingere sempre di più verso il mercato dell'informatica, specie per i PC e i notebook. E proprio in merito ad entrambi sta per lanciare un nuovo monitor PC Huawei Display MateView, dotato di ricarica wireless e di un nuovo adattatore con dock chiamato MateDock 3.

Huawei Display MateView e MateDock 3: tutto sul monitor PC e l'adattatore con dock

Stando a quanto raccolto dal leaker Teme (RODENT950), il monitor PC Display MateView sembra essere un prodotto di fascia alta, non solo per il design, ma anche per le sue funzioni. Infatti, esso sarà collegato ad un alimentatore da 135W, quindi è molto probabile sia davvero potente. Inoltre, la base della struttura è in realtà un comodo pad di ricarica wireless per smartphone, che potrà collegarsi al desktop grazie all'applicazione AI Life. Come possiamo vedere inoltre, le cornici saranno davvero esigue, con un aspect ratio a 3:2.

Dal monitor si passa poi al nuovo Huawei MateDock 3, un adattatore con dock collegabile tramite USB-C, che molto probabilmente può essere usato indistintamente con notebook e smartphone. Come si può vedere dall'immagine, ma anche da quanto racconta Teme, esso è dotato di porta VGA, una HDMI, 2 porte USB-A, una LAN, un lettore Micro SD e una USB-C.

Non sappiamo quando verranno presentati ufficialmente questi prodotti, quindi non abbiamo nemmeno notizie in merito al prezzo, ma sono sicuramente prodotti che potrebbero interessare anche il pubblico occidentale.

