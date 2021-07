Doogee N40 Pro non teme le lunghe giornate con la sua super batteria

Molti utenti, a causa di giornate sempre molto impegnative, chiedono spesso ai loro smartphone di non abbandonarli a causa della batteria scarica. Per questo, brand come Doogee, specializzato anche in rugged, realizzano smartphone come il nuovo N40 Pro, dotato di una super batteria e altre buone specifiche ad un prezzo onesto.

Doogee N40 Pro: tutto sul nuovo battery phone

Design e specifiche tecniche

Il design del nuovo smartphone Doogee N40 Pro segue il trend attuale di molti smartphone della categoria. La trama della back cover però riprende quella della similpelle. In alto, è presente il grande bumper fotocamera, in cui sono integrati i 4 sensori. Per il display, abbiamo una soluzione HD+ da 6.52″ con drop notch. Quanto al chipset, è presente invece il MediaTek Helio P60 dotato della GPU Mali-G72 MP3. Il comparto memorie si avvale poi di 6 GB RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 256 GB.

Il clou dello smartphone è ovviamente la già citata batteria, un bel modulo da ben 6.380 mAh, con ricarica rapida a 24W. Per il comparto fotocamera poi, abbiamo il sensore principale Sony IMX350 da 20 MP, con grandangolare da 8 MP, macro da 8 MP e ritratto da 2 MP. La selfie camera chiusa nel drop notch è invece da 16 MP. Il sensore d'impronte è posto poi sul lato.

Doogee N40 Pro – prezzo e disponibilità

Il nuovo Doogee N40 Pro sarà ufficialmente disponibile in vendita sullo store di AliExpress dal prossimo 26 luglio, ma da questo link potete iniziare a metterlo nel carrello così da poter poi sfruttare la promo prevista per il lancio, a dispetto del prezzo attuale di circa 270€.

