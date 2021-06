Doogee S97 Pro con metro laser e non solo: tanti rugged in sconto per i saldi di AliExpress

Di recente il brand cinese ha presentato ufficialmente il suo nuovo rugged, una soluzione dotata di un metro laser integrato: DOOGEE S97 Pro è una vera manna dal cielo per i professionisti in cerca di uno smartphone resistente e dotato di funzioni più particolari rispetto al solito. Il nuovo arrivato è stato accolto con entusiasmo, con un numero di ordini entusiasmante. Per questo motivo DOOGEE festeggia con nuovi sconti in occasione dei saldi di AliExpress, con tanti dispositivi in offerta fino al 25 giugno!

Doogee S97 Pro, S86 Pro e tanti altri: tutte le offerte rugged dedicate ai saldi di AliExpress

Il primo evento promozionale dedicato a DOOGEE S97 Pro è stato un successo e lo stesso si è verificato per il modello S86 Pro, dispositivo ultra-resistente con termometro integrato (e prezzo super contenuto). Insomma, per il periodo dal 18 al 21 giugno, il brand cinese si è fatto valere: nessun altro produttore ha fatto meglio, in termini di rugged phone.

Facendo due conti e tenendo presente anche altri modelli, DOOGEE ha spedito oltre 2000 unità in una sola settimana. Insomma, un successo che deve essere festeggiato con nuovi sconti per i saldi di metà anno su AliExpress. Voglia di rugged? Allora di seguito trovate tutte le offerte di DOOGEE valide fino alle 23:59 del 25 giugno.

