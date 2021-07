Amazfit PowerBuds Pro ufficiali: nuove cuffie TWS con ANC e sensore cardiaco

Si è da poco concluso l'evento Huami durante il quale abbiamo visto la presentazione del SoC proprietario Huangshan 2S e il sistema operativo Zepp OS. Ma non sono mancate novità anche per quanto riguarda la proposta consumer, come dimostra l'annuncio che presenta al pubblico le nuove Amazfit PowerBuds Pro. Il modello standard venne annunciato al CES 2020 (ricordate quando c'erano le fiere dell'elettronica? Sigh) e le abbiamo viste più da vicino nella nostra recensione. Vediamo, quindi, quali sono le novità introdotte con il nuovo modello dalle specifiche maggiorate.

Il fulcro delle nuove Amazfit PowerBuds Pro è quello di presentarsi agli utenti come cuffie TWS per l'ascolto multimediale, ma non solo. La prima novità riguarda la componente estetica, abbandonando il design del modello standard. Aumentano le dimensioni sia del guscio di trasporto/ricarica che delle cuffie stesse, con un peso di 6,7 grammi, certificazione IP55 e doppia colorazione bianco/grigio Frost White con finitura opaca.

Amazfit PowerBuds Pro: tutte le novità delle cuffie TWS di Huami

Dal punto di vista audio, le PowerBuds Pro introducono la cancellazione attiva del rumore, potendo ridurre fino a 40 dB dei rumori esterni. Secondo Huami, ciò avviene tramite una combinazione ibrida di riduzione adattiva e passiva. Sono presenti quattro modalità di cancellazione: indoor, viaggio, allenamento ed una adattiva che si regola automaticamente in base all'ambiente circostante. C'è anche la Thru Mode, ovvero una modalità Trasparenza che permette di amplificare i suoni ambientali.

Queste feature sono rese possibili dalla combinazione di sei microfoni (tre a cuffia), comprensivi di due microfoni a doppio raggio ed uno digitale per le chiamate. L'algoritmo di riduzione in chiamata permette di abbattere il rumore del vento fino a 40 dB e il rumore ambientale fino a 35 dB. Le cuffie hanno anche un sistema di rilevamento intelligente che mette in Play/Pausa a seconda se si indossino o meno. Fra le funzionalità presenti c'è anche l'analisi di volume per suggerire all'utente che volume e per quanto tempo ascoltare musica senza rischiare danni uditivi.

Così come il modello standard, anche le Amazfit PowerBuds Pro comprendono feature salutistiche, a partire dalla presenza di un cardiofrequenzimetro PPG per il tracciamento dell'attività cardiaca. Hardware e software permettono di monitorare l'attività sportiva, calcolando velocità, tempi, distanza, calorie bruciate, ritmo e conteggio dei passi. Le cuffie sono in grado di rilevare automaticamente l'inizio della sessione di allenamento, sia che si passeggi, si corra o si vada in bici. Huami ha anche implementato il rilevamento dell'angolo di seduta e quindi della colonna vertebrale: in caso di sedentarietà, il software informerà di rilassare il collo.

I dati raccolti potranno essere comunicati vocalmente dall'assistente in cuffia, potendo interagire con le cuffie anche tramite comandi touch. Lato connettività c'è il supporto a Google Fast Pair (con un aggiornamento successivo), con un pairing veloce non appena si apre la custodia. Tutto è alimentato da una batteria da 68 mAh per cuffie e 510 mAh nella custodia. Un amperaggio che, secondo Huami, offre fino a 9 ore di ascolto senza ANC e 5 ore e 45 minuti con ANC. La ricarica della custodia avviene tramite porta USB Type-C ed impiega circa 2,5 ore.

Le nuove Amazfit PowerBuds Pro saranno disponibili prossimamente (non c'è ancora una data) ad un prezzo di listino pari a 149,99$.

