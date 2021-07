Uno smartphone vivo con flip camera? Un brevetto lo suggerisce

Aldilà di tanti smartphone presenti sul mercato, c'è sempre voglia da parte dei brand di sviluppare nuove idee per la telefonia mobile. Tra questi brand c'è sicuramente vivo, che in un brevetto ha realizzato una soluzione per uno smartphone con flip camera.

vivo: ecco come funziona la flip camera del brevetto

Secondo il documento pubblicato da vivo, la conformazione della cerniera adibita a contenere i sensori della fotocamera flip non sono molto diversi da quelli dell'ormai iconica serie Zenfone di ASUS, arrivati all'ottava edizione. Anche l'incavo sembra effettivamente simile, sebbene sembra essere più doppio il modulo.

Questo perché vivo potrebbe aver valutato sensori più grandi rispetto a quelli utilizzati da ASUS, considerando anche gli investimenti che la “Blue Factory” ha effettuato per l'imaging dei propri smartphone. Possibile, sebbene molto difficile, l'idea che possa essere pensata anche una sorta di Gimbal presente nel flip phone, anche se dalle immagini non sembrano essere molto grandi.

Per il momento quest'idea resta relativa ad un brevetto, ma non è affatto escluso che vivo possa decidersi a produrre un vero rivale per lo Zenfone 8 Flip, ad oggi terzo della serie di pionieri del settore. E a voi piacerebbe uno smartphone con flip camera con sensori ad alto livello come ci ha abituati vivo? Fatecelo sapere nei commenti.

