ZenFone 8 Flip smontato: il flagship di ASUS messo a nudo

Con il debutto dei nuovi modelli della sua serie top, l'azienda ha voluto accontentare un po' tutti. Da un lato abbiamo il dispositivo standard, un device compatto adatto a tutte le tasche (nel vero senso della parola) mentre con ASUS ZenFone 8 Flip abbiamo un ritorno al design iconico della gamma con un fotocamera rotante: ora il flagship ci svela le novità celate all'interno grazie ad un video teardown.

ASUS Zenfone 8 Flip mostra i suoi segreti grazie a questo video teardown

Volendo fare un paragone tra gli interno di ASUS ZenFone 8 Flip e del modello ZenFone 7 Pro (qui trovate il suo teardown) non sembrano esserci grandi differenze hardware. La struttura resta essenzialmente invariata, con una fotocamera rotante in grado di ribaltarsi per fungere la selfie camera all'occorrenza. Subito sotto di essa – una volta rimosso il vetro della cover e la copertura – trova spazio la scheda madre, con tutti i componenti principali.

Ovviamente il pezzo forte è proprio la fotocamera di ZenFone 8 Flip e il video teardown ce la mostra da vicino. Il meccanismo è impeccabile come ci ha abituato ASUS e la qualità costruttiva è al top. Comunque il grado di riparabilità non è entusiasmante: per accede alle parti interne il dispendio di tempo e gli sforzi sono notevoli. Per saperne di più date uno sguardo al video all'interno dell'articolo, utile per scoprire tutti i dettagli del top di gamma!

