Dopo il debutto di Redmi K40 in versione Game, sembra che l'azienda cinese sia intenzionata a lanciare un'ennesima incarnazione. La serie dovrebbe arricchirsi con Redmi K40 Light Luxury Edition (il nome è ancora un work in progress) dispositivo ancora una volta equipaggiato con una soluzione MediaTek. Dopo la variante standard, quella votata al gaming, ecco fare capolino un'ennesima incarnazione (insomma, non c'è due senza tre). Andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni, le voci di corridoio e le conferme in merito al dispositivo.

Aggiornamento 21/05: Il nuovo presunto Redmi K40 Light Luxury trova nuove conferme, oltre alla data di uscita. Trovate tutto nella sezione “Hardware”.

Redmi K40 Light Luxury Edition: tutto quello che sappiamo

Al momento i dettagli in merito a Redmi K40 Light Luxury Edition sono delle semplici indiscrezioni da prendere con le pinze. Tuttavia, osservando uno degli ultimi post di Lu Weibing su Weibo l'esistenza del dispositivo incomincia ad avere dei contorni leggermente più realistici.

Hardware

Ciò di cui si dibatte in queste ore è quale chipset sarà integrato nella nuova versione del K40. Quello che pare più sicuro ad oggi è la presenza di un MediaTek della serie 5G, che si divide tra il Dimensity 900 ed il 1100 (entrambi dovrebbero comparire anche sui Redmi Note 10 cinesi), che però pare trovare più conferme rispetto al mid-range di recente presentazione. Quello su cui sembrano concordi i vari leaker, è che la ricarica rapida avrà una ragguardevole potenza di 67W, che per un dispositivo tanto economico (o almeno così si vocifera) è davvero tanto e quindi fa propendere per un hardware comunque più potente.

Indiscrezioni su data di presentazione e prezzo

Lu Weibing di Redmi ha annunciato un evento per il prossimo 26 maggio 2021. Si tratterà di un'occasione per parlare delle problematiche legate alla carenza di chip e alle conseguenze per l'industria dell'elettronica di consumo. Temi forti che sono già stati affrontati anche in altra sede (ad esempio parlando del possibile aumento dei prezzi). Comunque sembra strano fissare un evento per parlare di queste tematiche e null'altro: i media propendono anche per la presentazione di Redmi K40 Light Luxury Edition, quindi staremo a vedere.

