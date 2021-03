Nelle scorse settimane abbiamo visto una nuova smartband del colosso cinese, con un look già collaudato: potrebbe trattarsi della futura TalkBand B7 ma per il momento mancano ancora certezze dato che il dispositivo è stato avvistato in un brevetto. Volendo passare a qualcosa di più tangibile, si comincia a parlare della prossima Huawei Band 6, certificata nell'Est Europa tramite l'ente EEC.

Aggiornamento 09/03: dopo le primissime indiscrezioni si torna a parlare della prossima smartband del colosso cinese, questa volta con nuovi dettagli sul presunto periodo di uscita. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Huawei Band 6 in arrivo: la smartband salterà una generazione

Per prima cosa è possibile notare due dettagli importanti. La certificazione dell'EEC è datata 18 febbraio 2021: insomma, il wearable è stato appena approvato e potrebbe non mancare molto al debutto. Che il lancio sia previsto per il mese di marzo? Ovviamente non abbiamo una certezza al riguardo, ma il fatto di aver scovato questo documento conferma che avremo una Huawei Band 6 Global per l'Europa.

Huawei Band 4 Pro

L'altro dettaglio riguarda il nome del dispositivo. L'indossabile arriva con la sigla FRA-B19 e viene riportato anche il nome commerciale, ossia Huawei Band 6. Ciò vuol dire che la compagnia cinese ha deciso di saltare una generazione, segnando uno stacco netto con la Band 4 Pro.

Honor Band 6

Il fatto di saltare il quinto capitolo della serie potrebbe rappresentare un indizio importante. Forse Huawei ha intenzione di allinearsi ad Honor e alla sua Band 6 (in arrivo prossimamente per il mercato occidentale): in questo caso vuol dire che la prossima smartband del colosso cinese potrebbe avere un design simile, mettendo da parte lo stile da fitness tracker per puntare ad un look più vicino a quello di uno smartwatch. Non sappiamo ancora quale strada sceglierà Huawei ma nel frattempo non possiamo fare a meno di chiederci se Xiaomi seguirà Honor con la futura Mi Band 6 oppure se resterà vincolata al design a capsula delle precedenti generazioni.

La nuova smartband potrebbe arrivare ad aprile | Aggiornamento 09/03

China launch event, April 17, 3 models coming but Pro+ seems to have been postponed again, there is only regular and Pro model information on mass-production data. pic.twitter.com/bAlJ0557le — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 9, 2021

Mancano ancora dettagli circa il design della futura Huawei Band 6, ma qualcosa comincia a bollire in pentola. Secondo un report proveniente dalla Cina, fonti vicine alla compagnia riferiscono che il debutto è fissato per il mese di aprile, nel corso di una conferenza stampa dedicata. Oltre alla smartband sembra che l'evento ospiterà anche il lancio di un nuovo smartwatch: precisamente si tratterebbe di una versione rinnovata di Huawei Watch Fit.

Entrambi i dispositivi avranno a bordo un display AMOLED a colori ma non è dato di sapere ulteriori dettagli. Inoltre una piccola nota in merito al prezzo: il report riferisce che durante l'evento saranno presentati solo prodotti ad una cifra inferiore ai 1000 yuan (ossia 129€ al cambio attuale).

Tornando poi all'evento, il 17 aprile dovrebbe tenersi la presentazione della serie P50 (stando ad un noto leaker): che sia questa la data di uscita anche dei nuovi indossabili?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu