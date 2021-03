Il 2021 è cominciato in grande stile con i nuovi top di gamma di OnePlus, due smartphone che rappresentano un passo in avanti importante per l'azienda anche grazie alla collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda la parte fotografica. Vi siete già invaghiti dei nuovi flagship? Allora bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare OnePlus 9 e 9 Pro in Italia.

OnePlus 9 e 9 Pro disponibili in Italia: dove comprare i nuovi top di gamma

I due flagship sono stati presentati a prezzi simili a quelli della precedente generazione e siamo certi che non mancheranno ribassi quando approderanno nei soliti store. Per quanto riguarda il prezzo di vendita al debutto, OnePlus 9 viene proposto a 719€ e 819€, rispettivamente per la versione da 8/128 GB e da 12/256 GB. Passando al fratello maggiore 9 Pro, il prezzo parte invece da 919€ per la variante da 8/128 GB per poi salire a 999€ per quella da 12/256 GB. Ma dove comprare OnePlus 9 e 9 Pro in Italia? Andiamo a vedere i vari store dove è possibile acquistare i top di gamma.

Sito ufficiale

Ovviamente sia OnePlus 9 che la versione Pro sono disponibili all'acquisto tramite lo store ufficiale del brand, nei vari tagli di memoria e nelle colorazioni presentate al debutto.

Con l'acquisto del top di gamma potrete scegliere anche un regalo: nel caso del modello base riceverete le cuffie TWS Buds Z mentre con il fratello maggiore avrete a disposizione le cuffie Buds oppure la base di ricarica wireless Warp Charge 50.

Amazon

Entrambi gli smartphone sono disponibili all'acquisto su Amazon: si tratta di un preorder con uscita il 31 marzo, al prezzo minimo garantito (nel perfetto stile della piattaforma di e-commerce) e con spedizione Prime.

