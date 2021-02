Xiaomi Mi 11 e One-Click AI Cinema: ecco tutti gli effetti della fotocamera

Non è un caso se Xiaomi Mi 11 è stato soprannominato “Movie Magic”, vista l'importanza che l'azienda ha riversato nella componente software della fotocamera. Dal lato squisitamente tecnico, il comparto fotografico di Mi 11 non è troppo entusiasmante: per quello ci vorranno Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Da quello del software, invece, ci sono stati diversi passi in avanti, specialmente con l'introduzione di nuovi effetti e modalità. Una su tutti quella One-Click AI Cinema, in grado di offrire effetti visivi intriganti senza l'uso di software di terze parti.

Ecco di cosa è capace la nuova modalità One-Click AI Cinema di Xiaomi Mi 11

Sono lontani i tempi in cui l'editing da smartphone era vincolato soltanto al settore delle foto. Chipset sempre più potenti e software conditi da AI ci permettono di agire anche sui video, persino in tempo reale. Lo Xiaomi Mi 11 è un perfetto esempio di come questa potenza hardware e software possa essere messa al servizio della fotografia. Con il suo lancio in occidente, si è puntato molto sulla modalità One-Click AI Cinema: ma cosa permette di fare, in concreto?

Consideriamola come una suite per i videomaker, dentro la quale troviamo sei tipologie di effetti. Il primo si chiama Time Freeze e consiste nel fermare il tempo in una porzione di video, restituendo un effetto di “congelamento” parziale.

Il secondo si chiama Magic Zoom e ricrea l'effetto tipico del cambio focale in tempo reale, con cui restituire l'effetto di zoom unicamente sullo sfondo e non sul soggetto in primo piano.

Il terzo, Slow Shutter, è un altro tipico effetto cinematografico. Sicuramente vi sarà capitato di vedere scene del genere, dove si utilizza una bassa velocità dell'otturatore per dare questo effetto di scia, tipico per scene di confusione.

Proseguendo, le potenzialità dello Xiaomi Mi 11 comprendono anche una modalità Night Time-Lapse, ideale se si vuole immortalare un cambio di luce diurno/notturno. Non dimentichiamoci, poi, che Xiaomi Mi 11 è uno dei primi smartphone al mondo a poter vantare una modalità Notturna per i video.

Parlando di un effetto già visto in precedenza, in One-Click AI Cinema ritroviamo anche Freeze Frame, una rivisitazione della modalità Clone. Anziché partire da un soggetto e moltiplicarlo, il processo avviene al contrario.

Infine, con Parallel World si ha un effetto più semplice, con uno sdoppiamento della scena sull'asse verticale. Questi sono tutti effetti che potete trovare nel software della fotocamera di Xiaomi Mi 11.

Su quali smartphone sarà disponibile One-Click AI Cinema?

È ancora presto per dirlo, ma supponiamo che rimarrà un'esclusiva della serie Xiaomi Mi 11, almeno per il momento. Xiaomi potrebbe decidere di espanderla anche ad altri top di gamma, come la serie Mi 10 e Mi 10T, ma non è certo che accadrà.

