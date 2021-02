Xiaomi è pronta al lancio di nuove cuffie, tra cui le Mi Earphones Basic

Dando un'occhiata a tutti gli accessori prodotti da Xiaomi, soprattutto a quelli più venduti, troviamo sicuramente i dispositivi audio. Nel corso di questi anni, infatti, il brand ha venduto milioni di auricolari, come testimoniato anche dalle ultime immagini ufficiali pubblicate in rete. Stando ai numeri, dunque, pare che dal 2018 siano state spedite solo in India più di 6.82 milioni di Mi Earphones Basic, uno dei prodotti più di successo in tale ambito. Cosa aspettarci, quindi, dal futuro? Magari proprio un paio di nuove Mi Earphone Basic!

Mi Earphones Basic 2, le cuffie cablate sono pronte a riconquistare il mercato

Talvolta ci si può confondere parecchio con i nomi, ma quando parliamo di Mi Earphones Basic ci riferiamo ad una particolare categoria di prodotti. Non intendiamo, infatti, le cuffie true wireless, bensì quelle con il cavo. Negli ultimi tre anni, infatti, pare che l'India ne abbia acquistate parecchie, arrivando quasi a 7 milioni di spedizioni di questi auricolari.

L'ultimo poster, comparso sul profilo Twitter di Xiaomi India, è abbastanza eloquente. Questo si chiama “The Mi Sound Unveil“, riportando in basso la data del 22 febbraio. Dobbiamo aspettarci, quindi, la presentazione di nuovi dispositivi audio e, molto probabilmente, del lancio delle nuove Mi Earphones Basic.

Ancora non conosciamo nello specifico, però, quali e quanti prodotti verranno presentati. Sullo sfondo, sempre all'interno del poster, si vedono chiaramente delle cuffie cablate, dunque siamo quasi certi della presenza di un paio di auricolari di questo tipo.

