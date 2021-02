San Valentino 2021 è ormai alle spalle ma come si è soliti ricordare, l'amore si presenta tutto l'anno. Ed un brand attento alla quotidianità come il produttore di smartwatch Zepp sa bene come gli impulsi della nostra frequenza cardiaca determinino alcuni fattori che possiamo ricondurre all'amore.

Zepp: un reality sull'amore per spiegare l'impegno per la frequenza cardiaca dei propri smartwatch

Per spiegare tutto questo, il brand partner di Huami (e Amazfit) ha realizzato un piccolo video, una specie di Reality facente parte del programma “Measurements of Attraction” che spiega come prendersi cura del partner donando un accessorio come un indossabile dedicato alla sua salute sia un importante sinonimo di interesse e amore reciproco. Ed in effetti, grazie alle sue funzioni, la linea Zepp è tra le più indicate in questo senso.

Proprio dalla campagna “Measurements of Attraction” apprendiamo che ci può essere una certa connessione tra due persone se il battito cardiaco raggiunge determinate frequenze. Quella che può sembrare una cosa semplice, è frutto di molti studi che Zepp ha fatto in merito all'attrazione ma anche sul monitoraggio dei parametri vitali di una persona.

Insomma, se tenete al vostro partner, potrebbe essere davvero una grande idea averne cura regalando un prodotto come uno smartwatch Zepp, che abbiamo recensito sia in versione Z che in versione E, unendo praticità, stile e salute in un solo gesto, ma un gesto molto importante.

