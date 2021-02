Recensione Smartda Portable Cabinet: lo sterilizzatore UV ed ozono di Xiaomi

Ammettiamolo, negli ultimi tempi la tecnologia è diventata noiosa. Ok, sono stati presentati i nuovi Samsung Galaxy S21 e il nuovo Xiaomi Mi 11, ma la realtà dei fatti è che se non fosse per il rollable phone di Oppo, ormai gli smartphone si assomigliano tutti.

Ed è anche per questo che è iniziata la mia spasmodica ricerca di dispositivi più interessanti o utili per la vita di tutti i giorni, una ricerca che non poteva trovare luogo migliore che nell'ecosistema delle aziende satelliti di Xiaomi.

Perché il prodotto di cui parliamo oggi proviene proprio da una delle branchie del brand cinese. E no, non è un aspirapolvere ciclonico wireless di Xiaomi, né tantomeno è un prodotto per la domotica smart o un robot aspirapolvere lavapavimenti.

Oggi parliamo dello Xiaomi Smartda Portable Cabinet, un dispositivo che a primo acchito potrebbe sembrare una sorta di forno, ma che è tutt'altro: è uno sterilizzatore UV ed ozono, con il quale non solo si potranno sterilizzare gli smartphone, i tablet o le mascherine, ma che – grazie alle sue dimensioni – permetterà di eliminare virus e batteri da moltissimi altri oggetti.

Perché ho pensato di recensire un prodotto del genere? Perché secondo me, oggi come oggi, è utile. E poi costa poco (trovate il coupon sconto in basso).

Recensione Smartda Portable Cabinet: lo sterilizzatore a raggi ultravioletti ed ozono di Xiaomi

Contenuto della confezione

La confezione dello Xiaomi Smartda Portable Cabinet, lo sterilizzatore di Xiaomi, è realizzata in cartonato senza troppi fronzoli ed ha dimensioni poco superiori al prodotto che contiene.

Al suo interno troviamo:

Xiaomi Smartda Portable Cabinet;

2 piani di appoggio in alluminio;

manuale delle istruzioni;

adattatore presa europea.

Design e materiali

Grande 32.5 x 29 x 39 cm e con un peso relativamente contenuto, l'aspetto dello sterilizzatore a UV ed ozono di Xiaomi sembra quasi un forno elettrico. È realizzato con un mix di materiali, tra cui troviamo alluminio, plastica e vetro, ed è caratterizzato da una struttura molto solida.

1 di 16

Le zone laterali sono ricoperte da allumino, mentre l'apertura frontale è protetta da uno strato di plastica ed integra un vetro in grado di filtrare i raggi ultravioletti, una serie di tasti a sfioramento ed un piccolo display LCD con il quale si potrà controllare la modalità di funzionamento ed il tempo rimanente per la fine del processo di sterilizzazione.

Nei pressi delle giunture della porta, sono stati inseriti dei piccoli LED che hanno lo scopo di illuminare la zona interna dello sterilizzatore di Xiaomi, che è totalmente rivestita in alluminio 304 a specchio: e la scelta di utilizzare un materiale totalmente riflettente è geniale, perché permetterà la rifrazione dei raggi ultravioletti emessi dalle lampade UV Philips G4 T5 integrate, in modo da garantire un processo di sterilizzazione omnidirezionale.

Mi hanno convinto poco i piani di appoggio in alluminio, che sono rimovibili ma che sono stati realizzati con delle dimensioni non troppo precise: per riuscire ad inserirli nello Xiaomi Smartda Portable Cabinet ho dovuto “deformarli” un pochino, perché sono di fatto leggermente più larghi della zona interna dello sterilizzatore.

Posteriormente inoltre, è presente un ulteriore sistema di filtraggio con flusso d'aria che, grazie ad un filtro ai carboni attivi è in grado di trattenere le impurità e garantire aria fresca all'interno del cabinato. In soldoni, un po' come avviene con i purificatori d'aria di Xiaomi, il flusso d'aria viene purificato prima dell'ingresso dello sterilizzatore, in modo da garantire il massimo della resa.

I tasti a sfioramento anteriori sono 5, e permettono di regolare le diverse modalità di funzionamento del prodotto, ma hanno un unico difetto: sono scritti in lingua cinese ed inglese, ma si fa presto ad imparare ad utilizzarli.

Come funziona – Sterilizzatore ad UV ed ozono di Xiaomi

In soldoni, il processo necessario per utilizzare lo sterilizzatore ad UV ed ozono di Xiaomi è semplicissimo: basterà inserire gli oggetti che si vuole sterilizzare, accendere il prodotto e selezionare la modalità di funzionamento. Ed il gioco è fatto.

E ok, a voler essere proprio pignoli, per sterilizzare perfettamente un qualsiasi oggetto non basterebbe semplicemente inserirlo in uno sterilizzatore: andrebbe prima lavato, poi disinfettato ed infine sterilizzato. Ma hey, non siamo mica chirurghi.

Ad ogni modo però, lo sterilizzatore di Xiaomi è stato progettato anche pensando a questo: le modalità di funzionamento sono tre, sono attivabile univocamente con un tasto dedicato (sterilizzazione, asciugatura e stoccaggio) e, qualora ad esempio si fosse prima lavata una mascherina, la si potrebbe inserire nello Xiaomi Smartda Portable Cabinet e dare il via al processo di asciugatura, nel corso del quale l'interno del dispositivo raggiungerà una temperatura massima di 55 gradi.

Nello specifico poi, il processo di sterilizzazione avviene in due fasi: attivando la modalità UV (che ha una durata totale di 7 minuti), lo sterilizzatore attiverà le lampade UV di Philips per 5 minuti, mentre per i restanti due utilizzerà l'ozono. E lo farà anche molto silenziosamente: il funzionamento dello sterilizzatore di Xiaomi produrrà un rumore inferiore ai 65 decibel.

Prezzo e considerazioni – Smartda sterilizzatore a UV e ozono

Il prezzo dello sterilizzatore a UV e ozono di Xiaomi è di circa 70 dollari, ma tramite il coupon che trovate in basso lo potrete portare a casa a 49,70 euro. Sì, lo so, non è uno di quei dispositivi che alimenta l'hype per l'acquisto ma, siamo realisti, lo scopo fondamentale della tecnologia è l'essere utile: e non si tratta di essere ipocondriaci o “fissati per l'igiene”, ma è indubbio che (mai come oggi) avere in casa un prodotto del genere potrebbe essere una cosa utilissima.

E potrebbe esserlo non solo per disinfettare le mascherine, gli smartphone o i tablet (che, in giro, sicuramente poggeremo su diverse superfici), il gamepad di Xbox Series X o il DualSense di PS5, ma potrebbe essere un accessorio molto utile anche per la sterilizzazione delle posate, dei biberon o dei giochi per i neonati, e chi più ne ha più ne metta.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu