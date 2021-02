Personalizzare il proprio smartphone è sicuramente la cosa più soggettiva e personale che si possa fare con il dispositivo. Soprattutto, per chi ama l'arte avere a disposizione temi dedicati è uno spasso e quindi sapere come scaricare gli sfondi di un museo importante come il Rijksmuseum di Amsterdam (quindi van Gogh, Rembrandt) può essere l'ideale, soprattutto per gli utenti con smartphone Xiaomi.

Come scaricare gli sfondi di van Gogh, Rembrandt e altri artisti del museo di Amsterdam su smartphone Xiaomi

Prima di scoprire come scaricare gli sfondi del museo Rijksmuseum di Amsterdam su smartphone Xiaomi, vi spieghiamo un po' come si divide il catalogo. Infatti, sarà possibile utilizzare come wallpaper opere d'arte tra le più famose del mondo, di artisti del calibro di Vermeer, Rembrandt, Van Dyck ma soprattutto Van Gogh.

Poter fare bella figura con dipinti come il Ritratto della Ragazza in Blu di Cornelisz è sicuramente una chicca non indifferente, specie se gratis. Ma come possiamo quindi avere accesso a questa imperdibile collezione? Seguendo questi pochi passaggi:

Cliccare sull'applicazione Temi

Digitare nella barra di ricerca “ Rijksmuseum “

“ Scegliere lo sfondo preferito e cliccare su “Applica“

Insomma, una volta fatti questi semplicissimi passaggi, avrete una piccola galleria d'arte a vostra disposizione, che vi renderà lo smartphone sempre originale e ancora più bello da vedere. Considerate un bello smartphone come Xiaomi Mi 10 o quando Mi 11 sarà in vendita in Italia, il misto tra software e design sarà sicuramente di alto gradimento visivo.

