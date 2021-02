Essendo stato il primo top gamma dell'annata 2021 (pur essendo uscito ufficialmente nel 2021), Xiaomi Mi 11 ha avuto il vantaggio di prendersi il giusto tempo per pubblicizzarsi e quindi di avere successo. Ma, soprattutto in patria, pare che il successo di vendite di Xiaomi Mi 11 arrivi soprattutto dal pubblico femminile.

Mi 11 ha triplicato le vendite tra il pubblico femminile rispetto agli altri top gamma Xiaomi

Stando a quanto raccolto dal brand stesso, andando a scovare tra i primi risultati di vendite del flagship 2021, si può notare come questi abbia triplicato il volume di preferenze tra il pubblico femminile rispetto già al Mi 10, figurarsi rispetto ad altri smartphone del passato. Questo è senza dubbio un risultato importante per Xiaomi che vede quindi sempre più accrescere la propria reputazione in patria.

Infatti, riuscire a farsi preferire ad altri brand, sia cinesi che stranieri è per il brand un motivo di grande orgoglio e di grande prospettiva per il prossimo futuro. Cosa può aver colpito il pubblico femminile di Xiaomi Mi 11? Il dispositivo di per sé unisce stile, tanto stile, a prestazioni grande impatto, che può interessare un pubblico di donne molto vasto e con tante esigenze.

Facile pensare anche che il pubblico maschile, soprattutto in Cina, possa guardare con un occhio più attento brand mirati agli smartphone da gaming, ma anche a dispositivi dall'enorme rapporto qualità/prezzo, cosa che sebbene Xiaomi Mi 11 faccia, non sempre può essere efficace.

E voi pensate che Xiaomi Mi 11 possa fare breccia tra le donne anche nel nostro paese? Oppure sono più mirate ad altri tipi di brand e di smartphone? Fatecelo sapere nei commenti.

