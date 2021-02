Lo scorso novembre vivo ha lanciato la sua interfaccia proprietaria, la quale farà capolino sugli smartphone del brand e su quelli a marchio iQOO (qui trovate l'elenco completo), scalzando la Funtouch OS e diventando di fatto la nuova UI nativa della compagnia cinese. Una domanda che in molti si pongono riguarda il destino di questa novità: vivo ha intenzione di portare Origin OS in Europa, rilasciando un'eventuale versione Global? La risposta arriva dalla stessa azienda e potrebbe non piacervi.

Origin OS Global per l'Europa: arriva la risposta di vivo

Rispondendo ad un utente indiano curioso, l'arcano è stato svelato e abbiamo avuto una risposta valida anche per i dispositivi acquistabili alle nostre latitudini. Allo stato attuale Origin OS è disponibile esclusivamente in Cina e al momento vivo non prevede di portare la sua nuova UI in altre regioni: in parole povere niente Origin OS Global e soprattutto niente release per l'Europa. Anche se la “rivelazione” lascia l'amaro in bocca – viste anche le varie feature – si tratta di una notizia che un po' si aspettavano tutti.

Infatti, poco prima di Origin la casa cinese ha ufficializzato la nuova Funtouch OS 11 basata su Android 11 proprio per il mercato indiano. Insomma è chiaro che l'azienda è intenzionata a mantenere due versioni della sua interfaccia, una per la Cina e una per il mercato internazionale: in fondo si tratta dello stesso modus operandi di brand come OnePlus (con OxygenOS Global e HydrogenOS cinese).

Comunque vivo lascia la porta aperta ad una possibile OriginOS Global, affermando che annuncerà novità qualora le cose dovessero cambiare. Dita incrociate ma per ora la vediamo dura: chissà se in futuro le due UI potrebbero convergere. Voi cosa ne pensate? Sareste curiosi di provare Origin?

