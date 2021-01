Di questi periodi, è importante applicarsi un po' di più nell'igiene, soprattutto per le cose che usiamo quotidianamente. Quindi, un prodotto come lo sterilizzatore UV a ozono Xiaomi Smartda in offerta al minimo storico su Banggood con Coupon può essere la soluzione migliore, considerando anche la spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Smartda Portable Cabinet è lo sterilizzatore UV a ozono in offerta con Coupon su Banggood

Come funziona quindi questo prodotto proveniente dal mondo di Xiaomi YouPin? Lo Smartda Portable Cabinet è uno sterilizzatore UV a ozono da scrivania, compatto e minimale, nel classico colore bianco dei prodotti smart cinesi. Nelle sue funzioni, ha 3 modalità tra cui appunto la sterilizzazione, l'asciugatura e la conservazione. Infatti, è possibile disinfettare quasi qualsiasi cosa come posate, mascherine, giocattoli e perché no, conservare bottiglie.

Inoltre, è presente un filtraggio con flusso d'aria attraverso un filtro ai carboni che trattiene le impurità e garantisce aria fresca nel cabinato. Grazie ai tasti a sfioramento, è possibile regolare tutta l'operazione di sterilizzazione dello Xiaomi Smartda. Presente in più una luce notturna per non perdere visibilità. Infine, è presente un vetrino per vedere tutto il processo di pulizia e sterilizzazione.

Lo sterilizzatore UV a ozono Xiaomi Smartda Portable Cabinet arriva quindi su Banggood al prezzo minimo storico di 49€ grazie al codice sconto dedicato, oltre alla spedizione da Europa gratis.

