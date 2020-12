La compagnia di Lei Jun colpisce ancora, o meglio l'ennesima novità interessante arriva dalla piattaforma di crowdfunding del brand, ormai una garanzia quando si tratta di accessori utili in tutti i campi. A questo giro Xiaomi YouPin propone un simpatico scopino WC che si sterilizza da solo tramite raggi ultravioletti germicidi UVC e dotato di altre caratteristiche che lo rendono un must have nel proprio bagno.

Xiaomi YouPin presenta lo scopino WC che si sterilizza tramite UVC: ecco tutti i dettagli ed il prezzo in offerta

Il nuovo scopino WC non è dotato di funzionalità smart, ma non per questo è meno intelligente: si tratta di una soluzione equipaggiata con una testina in silicone e dotata di un piccolo motore interno che consente una rotazione a 300 giri al minuto. In questo modo la testina (facilmente sostituibile) è in grado di pulire in modo approfondito e rapido il WC, raggiungendo qualsiasi anfratto.

Ma ovviamente la caratteristica più ambita dello scopino WC di Xiaomi YouPin è la sua funzione auto-sterilizzante: la base presenta un modulo con luce UVC, in grado di disinfettare e sterilizzare la testina in 120 secondi. Ciliegina sulla torta, la base presenza una serie di scanalature nella parte inferiore, in modo da far circolare l'aria ed evitare che le setole della testina siano esposte all'umidità.

Il dispositivo integra una batteria da 2.000 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 90 minuti. Dopo l'arrivo su Xiaomi YouPin, lo scopino WC auto-sterilizzante è disponibile anche su AliExpress ed è già in offerta a 25€. Inoltre, nella pagina dedicata (la trovate qui) potrete acquistare anche la testina di ricambio. Al momento si tratta di un'offerta lampo e quindi non sarà necessario inserire un codice sconto.

