OnePlus Nord, 7 e 7T: in arrivo Android 11, ecco le date

Ottime notizie per tutti i possessori di OnePlus Nord, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: l'aggiornamento ad Android 11 è prossimo all'arrivo. Ad annunciarlo pubblicamente è la stessa compagnia, con un thread dedicato sul forum OnePlus. Il primo ad aver debuttato con la nuova OxygenOS 11 è stato OnePlus 8T, anche se il major update si è mostrato per la prima volta su OnePlus 8 e 8 Pro. Si tratta di un aggiornamento importante per l'azienda, con una UI sempre più personalizzata e lontana dall'esperienza stock di Android. Un cambiamento con pro e contro e che molti utenti OnePlus non vedono l'ora di poter provare con le proprie mani.

Aggiornamento 16/02: dopo il rilascio di Android 11 Beta, un moderatore ha rivelato il presunto periodo di rilascio di Android 11 su OnePlus Nord. Ve ne parliamo a fine articolo.

OxygenOS 11 e Android 11 stanno arrivando su OnePlus Nord, 7 e 7T

Il thread del Product Lead OxygenOS, Gary C., ci fa sapere che sarà OnePlus Nord il prossimo a ricevere l'aggiornamento. Come al solito, il primo step sarà l'avvio del programma OxygenOS 11 Open Beta. Non c'è ancora una data precisa ma è questione di giorni, dato che sarà rilasciato entro questa settimana (salvo cambiamenti imprevisti). Durante il programma di beta testing saranno raccolti tutti i feedback del caso e soltanto dopo (non si sa ancora quando) sarà rilasciato l'aggiornamento stabile.

Dopo Nord, sarà il turno di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, anche se il porting di Android 11 sta dando qualche grana. Come conferma Gary, lo sviluppo della OxygenOS 11 per gli ex top di gamma ha comportato la comparsa di un errore di decrittazione dei dati. OnePlus sta lavorando assieme a Qualcomm in un programma Closed Beta per capire come risolverlo. Non appena sarà risolto, sarà avviata la OxygenOS 11 Open Beta anche per la serie 7 e 7T.

Per quanto riguarda OnePlus 6, 6T, ma anche Nord N10 5G e N100, l'azienda rimanda al prossimo futuro per eventuali notizie.

C'è una data per OnePlus Nord | Aggiornamento 16/02

Vista la richiesta della community, non c'è voluto molto prima che qualcuno andasse a chiedere all'assistenza quando arriverà Android 11 su OnePlus Nord. E qualcuno ha ricevuto una risposta rassicurante, anche se non pienamente attendibile: l'aggiornamento dovrebbe arrivare nell'ultima settimana di febbraio.

Mancherebbe pochissimo, quindi, praticamente una settimana. Vedremo se questa informazione verrà confermata dai fatti, ma prendete questa notizia per quello che è. Anche perché l'assistenza clienti non è la fonte più attendibile quando si parla di notizie del genere. Per il momento, l'unico modo per testare il firmware è con il programma Open Beta.

