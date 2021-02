A distanza di un po' di mesi dalla fare di reclutamento per la versione closed, ecco che OnePlus Nord apre le porte alla OxygenOS Open Beta 1 basata su Android 11: andiamo a scoprire il changelog completo e soprattutto i link al download per provare in anteprima a bordo del mid-range il nuovo major update dell'OS del robottino verde.

Aggiornamento 04/02: la compagnia annuncia il rilascio della Open Beta 3. Ve ne parliamo a fine articolo.

OxygenOS 11 Open Beta 3 con Android 11 disponibile per OnePlus Nord | Changelog & Download

Ovviamente, trattandosi di una release basata su Android 11, troviamo un'interfaccia rinnovata per l'occasione, con tutti i miglioramenti che abbiamo imparato ad apprezzare in questi mesi. Di seguito trovate il changelog completo della OxygenOS Open Beta 1 per OnePlus Nord, con tutti i dettagli.

Sistema Aggiornamento ad Android 11 Il nuovo design visivo della UI ti offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli Ottimizza la stabilità di alcune applicazioni di terze parti e migliora l'esperienza dell'utente

Ambient Display Stile orologio Insight recentemente aggiunto, una creazione congiunta con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Per impostare: Impostazioni> Personalizzazione> Stile orologio) Aggiunta la funzionalità Canvas che può disegnare automaticamente un'immagine wireframe sulla base di una foto della schermata di blocco sul telefono (Percorso : Impostazioni-Personalizzazione-Sfondo-Canvas-Scegli l'anteprima della foto e può essere generata automaticamente) 10 nuovi stili di orologio aggiunti di recente (per impostare: Impostazioni> Personalizzazione> Stile orologio)

Dark Mode Aggiunto il tasto di scelta rapida per la Dark Mode, abbassare l'impostazione rapida per abilitare Supporta l'attivazione automatica della funzione e personalizza l'intervallo di tempo. percorso: Impostazioni – Display – Dark Mode – Attiva automaticamente – Attiva automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato

Shelf Nuovo design dell'interfaccia Shelf, l'interfaccia è più chiara Aggiunto widget Meteo, effetto di animazione più intelligente

Galleria Supporto alla funzione Story, forma automaticamente video settimanali con foto e video in memoria Ottimizza la velocità di caricamento della galleria, l'anteprima dell'immagine è più veloce



Rilasciata la Open Beta 2 | Aggiornamento 24/01

Dopo circa due settimane, OnePlus Nord continua il suo percorso che lo porterà ad Android 11 Stabile, adesso con la Open Beta 2 della OxygenOS 11. Il roll-out ha avuto iniziato nelle scorse ore, pertanto se siete già nel beta testing dovreste aver ricevuto la notifica di aggiornamento. In caso contrario, fate un check manuale nella sezione apposita. Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzata la visualizzazione UI della Calcolatrice Ottimizzata la posizione e l'animazione di alcune icone nella schermata di blocco Migliorata la gestione in background di Whatsapp per ricevere messaggi più tempestivi Risolto il problema per cui l'icona della batteria non veniva visualizzata dopo che il dispositivo veniva ruotato da orizzontale a verticale Risolta la piccola probabilità in cui il sintonizzatore audio Dirac potrebbe non riuscire a regolare l'effetto sonoro Risolta la piccola probabilità che le sveglie non possono essere impostate

Messaggi Risolto il problema per cui le Messenger Bubbles non potevano apparire

Fotocamera Risolto il problema con l'istogramma e la linea di riferimento orizzontale disattivati per impostazione predefinita Risolto il problema del lampeggiamento con l'icona dell'effetto Profondità durante le riprese in modalità ritratto

Connettività Risolto il problema per cui la SIM 2 non può essere impostata come carta predefinita



Come al solito in questi casi, l'azienda suggerisce un livello di batteria di almeno il 30%, in modo da installare la OxygenOS Open Beta 1 a bordo del proprio OnePlus Nord senza intoppi.

Arriva la Open Beta 3 | Aggiornamento 04/02

Nell'attesa che l'aggiornamento stabile venga rilasciato, OnePlus Nord sta ricevendo l'ultimo aggiornamento alla Open Beta 3 su base Android 11. Il roll-out è appena partito: se fate già parte del gruppo di beta testing, riceverete la notifiche in queste ore. Se non l'avete ricevuta o non fate parte del programma, vi rimandiamo al link a fine articolo. Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzati gli effetti della UI del bilanciamento lavoro/vita privata Risolto il problema di sovrapposizione delle icone del quadrante nella schermata di blocco Risolto il problema di spazio bianco nella barra delle notifiche nella Dark Mode

Fotocamera Risolto il problema del mancato avvio della fotocamera con le gestures rapide Risolto il problema dell'impossibilità di riprodurre i video registrati con la fotocamera frontale

Ambient Display Risolto il problema dell'impossibilità di attivare i Canvas AOD

Orologio Risolto il problema dell'impossibilità di impostare sveglie



Scarica Open Beta per OnePlus Nord

