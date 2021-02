Come su tutti gli smartphone esistenti, anche quelli targati Xiaomi hanno nella propria MIUI una modalità Aereo. Ma c'è chi giustamente fa notare che, su quasi tutti gli smartphone, attivarla significa disattivare anche Wi-Fi e Bluetooth. Certo, anche con la modalità Aereo attiva è comunque possibile riattivarli, ma non sarebbe più comodo che rimanessero attivi di default? Proprio per questo ho deciso di proporvi una semplice guida per far sì che Wi-Fi e Bluetooth non vengano disattivati dalla modalità Aereo.

Ecco come migliorare la modalità Aereo degli smartphone Xiaomi con pochi click

Perché esiste la modalità Aereo

Negli anni '90 è partita la diffusione di massa dei telefoni cellulari, poi diventati gli smartphone che oggi pervadono la nostra quotidianità. Ed è proprio nei '90 che alcuni piloti di aereo iniziarono a percepire un fastidio provocato dalla presenza di cellulari a bordo del volo. Nel momento in cui un telefono riceveva un segnale radio/satellitari, nelle loro cuffie si avvertiva un clic di interferenza. Immaginate questo moltiplicato per tutti i cellulari posseduti dai passeggeri. Fu richiesto ai produttori telefonici di creare un metodo per risolvere questo problema, senza necessariamente dover spegnere il telefono.

Nacque così la modalità Aereo: concepita per salvaguardare la sicurezza dei voli, è poi diventata anche uno strumento utilizzato per altri scopi. Ad esempio, per staccarsi totalmente dalle distrazioni, ma anche per non ricevere chiamate in momenti in cui non si vuole essere disturbati oppure per risparmiare batteria.

Come migliorare la modalità Aereo di Xiaomi

Anche la modalità Aereo di Xiaomi prevede che la sua attivazione implichi la disattivazione per Wi-Fi e Bluetooth, oltre alla rete dati. Ma un utente potrebbe preferire che questi due elementi rimangano connessi, senza dover ogni volta riattivarli dopo aver acceso questa modalità. In attesa che Xiaomi possa implementare un'opzione che lo permetta, c'è uno script che contiene il metodo che fa al caso nostro.

Mi riferisco a questo script, con cui è possibile pulire e velocizzare gli smartphone Xiaomi. Ma non solo: al suo interno è presente anche un comando che permette di lasciare Wi-Fi e Bluetooth accesi quando si attiva la modalità Aereo. Ecco come procedere:

Attiva le Opzioni Sviluppatori dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca più volte sulla voce “Versione MIUI“ per attivarla A questo punto, vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Attiva i toggle “USB Debugging”, “Install via USB” e “USB Debugging (Security Settings)” (potrebbe chiedervi la SIM per farlo) Collega lo smartphone al PC Scarica lo script e ADB sul vostro PC, dopodiché estrai quest'ultimo e metti lo script nella cartella che ottieni (chiamata “platform-tools“) Avvia lo script e scegli la voce #6

A questo punto, anche attivando la modalità Aereo non vedrete disattivati Wi-Fi e Bluetooth. Io ho provato su Xiaomi Mi 10T Pro con MIUI 12 Global Stabile e funziona, ma c'è anche chi lamenta che il Bluetooth si disattiva comunque. Nel caso, fatecelo sapere nei commenti assieme al modello su cui l'avete testato.

