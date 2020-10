OnePlus 8/8 Pro: rilasciata la OxygenOS 11 Stabile | Download

Finalmente si conclude l'attesa (ed il beta testing) dei possessori di OnePlus 8 e 8 Pro: è tempo di OxygenOS 11 Stabile. Il team OxygenOS ha annunciato l'inizio del roll-out del nuovo major update, basato sull'ultimo Android 11. Annunciata pubblicamente lo scorso agosto, in prima battuta sotto forma di HydrogenOS 11, rappresenta l'ultimo sforzo in termini software dell'azienda. Non soltanto Android 11: al suo interno si celano diverse novità, sia estetiche che funzionali.

La OxygenOS 11 Stabile inizia il suo roll-out a bordo di OnePlus 8 e 8 Pro

L'iniziale fase di beta testing ha permesso di rifinire la OxygenOS 11, in vista del suo debutto non solo su OnePlus 8 e 8 Pro, ma anche sul prossimo OnePlus 8T. L'azienda diventa così una delle prime ad aver portato Android 11 Stabile sui propri modelli, nel mentre Xiaomi, OPPO e Realme sono ancora ferme alla fase di testing pubblico e/o privato. Da menzionare anche la “cugina” Vivo, il cui nuovo V20 è a tutti gli effetti il primo al mondo a fregiarsi del nuovo OS Google.

Per l'installazione della OxygenOS 11 su OnePlus 8 e 8 Pro si consiglia di avere la batteria almeno al 30% ed uno spazio residuo nella memoria di 3 GB. Si ricorda anche che la OxygenOS 11 farà il suo debutto “in futuro” a bordo dei seguenti modelli: OnePlus 7T, 7T Pro, 7, 7 Pro, 6, 6T e Nord.

Ecco il changelog completo:

Sistema Il nuovo design visivo dell'interfaccia utente ti offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli. La nuovissima interfaccia utente meteo supporta i passaggi dinamici tra alba e tramonto. Ora puoi avere il giorno e la notte a portata di mano. Stabilità ottimizzata su alcune applicazioni di terze parti e migliore esperienza utente.

Game Space Aggiunto un nuovo spazio per gli strumenti di gioco con comodi interruttori della modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avvertimento e blocco, per un'esperienza di gioco coinvolgente. Aggiunta la funzione di risposta rapida in una piccola finestra per Instagram e WhatsApp. Nuova funzione di prevenzione del tocco errato.

Ambient Display Aggiunta la funzione Always-On Display, inclusa l'opzione “Pianificazione personalizzata / Tutto il giorno”. Nuovo stile orologio Insight, una creazione congiunta con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono.

Modalità Scura Aggiunto il tasto di scelta rapida per la Modalità Scura, abbassa la tendina dei Quick Toggles per abilitarla. Supporto per l'attivazione automatica della funzione e personalizzazione dell'intervallo di tempo.

Modalità Zen Aggiunti 5 nuovi temi (oceano, spazio, prateria e così via) e più opzioni di temporizzazione. Inclusa la funzione di gruppo nella modalità Zen, ora puoi invitare i tuoi amici e abilitare insieme la modalità Zen.

Galleria Funzione Storie supportata, forma automaticamente video settimanali con foto e video in memoria. Velocità di caricamento ottimizzata e l'anteprima dell'immagine ora è più veloce.

Altro I widget sul desktop potrebbe scomparire. Può essere impostato come segue: Premere a lungo sul desktop – “Widget/Impostazioni/Selezionare il widget”.



OxygenOS 11 per OnePlus 8 e 8 Pro | Download

Per il momento non è ancora disponibile un link per eseguire il download della OxygenOS 11 su OnePlus 8 e 8 Pro. Come accade in questi casi, il roll-out sta avvenendo per fasi e raggiungerà i vari utenti nel corso delle ore e dei giorni. Non appena verrà divulgato in rete, lo troverete all'interno del nostro articolo dedicato.

