Siete tipi vecchio stile, da cioccolatini e mazzi di fiori, oppure siete aperti a nuovi tipi di regali? Se state cercando un regalo di San Valentino smart per il vostro (o la vostra) partner, allora date un'occhiata alle offerte di Realme dedicate alla festa degli innamorati, con una pioggia di smartphone per tutte le tasche.

Ecco le offerte di San Valentino di Realme sul sito ufficiale e su Amazon: tutti i dispositivi in promozione

A partire da oggi e fino al 13 febbraio, gli utenti interessati ad uno smartphone 5G potranno mettere le mani sul Realme 7 5G da 6/128 GB – nella colorazione Baltic Blue – in promozione a 239€ su Amazon.

Ovviamente gli sconti sulla celebre piattaforma di e-commerce non finiscono qui. A partire dal 5 febbraio sarà possibile acquistare il modello X50 Pro da 8/256 GB a 459€ mentre la versione da 8/128 GB scenderà a 388€. Per concludere troverete anche Realme 7 da 4/64 GB (nella versione Mist White) a 179€. Qui trovate il link alla pagina di Amazon dedicata alle offerte di San Valentino.

Le offerte continuano anche sul sito ufficiale di Realme Italia (a questo indirizzo), con tante idee regalo. Tra queste non può mancare X3 SuperZoom, il flagship del brand equipaggiato con un chipset Snapdragon 855+ e un potente Zoom 60X, che scende a 379€ per la versione Glacier Blue. A questo si aggiunge anche X2 Pro da 6/64 GB a 349€. Per dare un'occhiata a tutte le offerte di San Valentino di Realme date un'occhiata sia alla pagina Amazon che al sito ufficiale.

Inoltre comprando uno smartphone a scelta sul sito ed entro il 13 febbraio, sarà possibile aggiungere al proprio ordine gli auricolari wireless Buds Q o Buds Air Neo ad un prezzo vantaggioso (rispettivamente 14.9€ e 24.9€).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu